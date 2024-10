Die AOK Baden-Württemberg warnt vor einer Betrugsmasche mit sensiblen Pflegedaten. Auch DAK-Gesundheit und Barmer berichteten dem SWR von Fällen.

In Baden-Württemberg häufen sich Fälle einer noch wenig bekannten Betrugsmasche: Dubiose Anbieter versuchen dabei, pflegebedürftigen Menschen Abo-Lieferungen von Hilfsmitteln aufzudrängen – sogenannte Pflegeboxen mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen et cetera. Willigen diese nicht ein, kommt es manchmal dennoch zu Lieferungen, da die Betrüger am Telefon oder an der Haustür geschickt sensible Daten wie die Versichertennummern herausbekommen haben. Zudem gibt es Versuche auch Hausnotrufe über diese Masche zu installieren. Die Abrechnung wickeln die Anbieter direkt mit der Krankenkasse ab. Lehnt diese die Zahlung ab, weil sie Betrug vermutet, kann der oder die Versicherte am Ende auf den Kosten der ungewollten Lieferung sitzen bleiben. Im April hatte die AOK Baden-Württemberg erstmals vor der Abzock-Masche gewarnt. Mittlerweile seien landesweit rund 200 Hinweise eingegangen, teilte sie nun auf SWR-Anfrage mit. Auch in der Region Heilbronn-Franken gab es bereits Fälle.

AOK: Nord- und Südbaden besonders betroffen

Betroffen sind vor allem die Regionen Süd- und Nordbaden. Im Bereich Württemberg gab es weniger Beschwerden. Bei der AOK Bezirksdirektion Heilbronn-Franken sind es bislang drei Fälle. Die neuste Entwicklung sei, dass zweifelhafte Anbieter bei ihren Angeboten an sich selbst adressierte Rückumschläge mit gefälschtem AOK-Logo beilegen, so Christine Ingelbach von der Pressestelle.

Auch die Krankenkassen DAK-Gesundheit und Barmer berichteten dem SWR von Pflegemittel-Betrug. Einige solcher Anträge für Hausnotrufe seien mit "i.V." (in Vertretung) oder "i.A." (im Auftrag) unterschrieben eingereicht worden, so Karsten Menn von der Barmer.

Was ist eine Pflegebox? Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad nach § 40 Abs. 2 SGB XI haben bei Bedarf Anspruch auf bestimmte Pflegehilfsmittel wie Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse bis zu einer Höhe von 40 Euro monatlich. Verschiedene Anbieter bieten fertige oder individuell bestückbare Pakete (Pflegeboxen) im Abo an. Dabei rechnen sie direkt mit der Krankenkasse ab. Kritisiert wurde bislang an einigen Paketen, dass der Warenwert die abgerechneten 40 Euro sehr deutlich unterschreitet.

DAK: Vorsicht bei Online-Formularen zu Pflegeboxen

Eine weitere Falle lauert im Internet auf der Suche nach Unterstützung bei der Pflege, erklärt Daniel Caroppo von der DAK-Gesundheit. Hier könne es passieren, dass die Ratsuchenden auf unseriösen Websites landen und dort aufgefordert werden, Online-Formulare auszufüllen. Dabei werden zum einen sensible Daten abgegriffen, zum anderen manchmal auch gleich Verträge abgeschlossen. Ob jemand die Hilfsmittel wirklich brauche, interessiere dabei nicht, so Caroppo.

Eine Frau sitzt vor einer ungewollten Lieferung mit Pflegemitteln. (Symboldbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Wie kann ich mich schützen?

Die Verbraucherzentrale kennt das Problem schon länger. Wer bei einem Anruf eine Pflegehilfsmittelbox angeboten bekomme, sollte sofort darauf hinweisen, dass seine Daten gelöscht werden müssen und man keine weiteren Anrufe wünsche, raten die Verbraucherschützer auf ihrer Homepage. Statt zu antworten, sollten Gegenfragen wie: Für welches Unternehmen rufen sie an, gestellt werden.

Unterschreiben Sie keine nachträglich zugesandten Vollmachten oder Abschlüsse und widerrufen Sie bei einer ungewollten Lieferung sofort die Bestellung, heißt es weiter. Die Verbrauchenzentrale bietet weitere Tipps und einen Musterbrief für einen Widerruf. Zudem sollten Betrugsversuche und Verdachtsfälle der Krankenkasse gemeldet werden.