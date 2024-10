Seit dem Angriff der Hamas auf Israel vergangenes Jahr nimmt die Zahl antisemitischer Straftaten in BW zu. Zum Jahrestag bereitet sich die Polizei auf mögliche gewaltsame Übergriffe vor.

Vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Anspannung groß. Die Polizei stellt sich auf Einsätze ein - auch, weil sich die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in Baden-Württemberg seither mehr als verdoppelt hat. Am Montag sind mehrere Kundgebungen und Demonstrationen geplant, unter anderem in Mannheim, Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Ulm.

"Wir rechnen mit einer erhöhten Gefahr, die bis hin zu gewaltsamen Übergriffen auf Veranstaltungen führen könnte", sagte Gundram Lottmann, Landesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei, dem Medium "Baden TV". Besonders in größeren Städten seien "Sympathisanten beider Seiten an diesem Tag stark durch das Gedenken an die Angriffe aufgewiegelt", so Lottmann weiter.

Innenministerium: "Unverändert solidarisch mit Israel"

Die Polizei Baden-Württemberg sei gerade mit Blick auf den Jahrestag und die anstehenden jüdischen Feiertage "konzentriert und wachsam", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntag mit. Das Innenministerium habe die Polizeipräsidien im Land nochmals sensibilisiert und sei mit ihnen in einem ständigen Austausch.

Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas bekräftigte Strobl seine Solidarität mit Israel. "Wir stehen unverändert fest und solidarisch an der Seite Israels", so Strobl in der Mitteilung. Deutschland habe - auch durch die Staatsräson - eine besondere Verpflichtung zum Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Menschen. Jeder sei aufgerufen, freies jüdisches Leben zu schützen und antisemitisches Gedankengut zu bekämpfen. "Keiner soll, keiner darf wegschauen oder weghören."

Zahl der antisemitischen Straftaten nimmt zu

668 Fälle antisemitischer Straftaten wurden 2023 vom baden-württembergischen Innenministerium registriert - bei knapp der Hälfte habe es sich um Straftaten im Internet gehandelt, teilte das Ministerium mit. Die Tendenz ist steigend: Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden bereits mehr antisemitisch motivierte Straftaten gezählt als im gesamten Jahr 2022.

Das Innenministerium führt die Zunahme direkt auf den Terroranschlag auf Israel zurück. Die meisten Taten seien mit ausländischer Ideologie verknüpft, heißt es. In den meisten Fällen habe es sich um Volksverhetzung und Sachbeschädigung gehandelt. Gewaltdelikte seien die Ausnahme.

Auch die Beratungsangebote der Landesregierung wurden seit dem Angriff auf Israel mehr nachgefragt. Seit dem 7. Oktober vor einem Jahr wurden dort viermal so viele Meldungen gemacht wie in den drei Jahren zuvor. Die SPD hält als Gegenmaßnahme ein landesweites Netz von Antisemitismusbeauftragten in Kommunen für notwendig.

Hamas-Terroristen töteten mehr als 1.200 Menschen

Vor einem Jahr, am 7. Oktober 2023, hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher rund 42.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet wurden, etwa ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.

Seit einigen Wochen sind auch die Auseinandersetzungen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Befürchtet wird, dass die ganze Region in einen folgenschweren Krieg verwickelt werden könnte.