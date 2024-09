Ein Mann hat am Montag in Heidelberg ein Ehepaar attackiert. Auslöser war laut Polizei ein T-Shirt mit Israel-Bezug, das die Frau trug. Darauf war "Bring them home now" zu lesen.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montagabend auf dem Heidelberger Neckarmünzplatz ein Ehepaar attackiert hat. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einer politisch motivierten Straftat aus. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, hatte sich der Angreifer wohl durch das T-Shirt der Frau gestört gefühlt. Darauf waren der Davidstern zu sehen und die Aufschrift "Bring them home now" - eine Forderung, die am 7. Oktober von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten israelischen Geiseln zu befreien. Die Forderung wird in Israel seit vielen Monaten gestellt und richtet sich an Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Mann soll Frau aufgefordert haben, T-Shirt auszuziehen

Der Angreifer sei zunächst auf die Frau zugegangen und habe sie am T-Shirt gepackt, so die Polizei. Dann soll er sie aufgefordert haben, das T-Shirt auszuziehen. Die Frau wurde dabei leicht am Oberkörper verletzt. Als ihr Mann seiner Frau helfen wollte, schlug der Tatverdächtige ihm ins Gesicht. Schließlich erschien die alarmierte Polizei am Neckarmünzplatz, daraufhin ergriff der Angreifer die Flucht und entkam trotz eingeleiteter Fahndung.

Blick auf den Heidelberger Neckarmünzplatz. Dort kam es laut Polizei am Montag zu dem Angriff auf eine Frau aus Israel. SWR

Angriff in Heidelberg: Frau stammt aus Israel

Die Frau lebt bei Kassel und stammt aus Israel. Das hat der Inhaber des Hotels "Zur Alten Brücke" dem SWR bestätigt. Dort war das Paar zum Zeitpunkt der Attacke untergebracht. Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte das zuerst berichtet. Laut der Zeitung stammt der Mann aus Paraguay.

Stadtmarketing Heidelberg will nächsten Heidelberg-Aufenthalt des Ehepaars bezahlen

Matthias Schiemer, Geschäftsführer des Heidelberger Stadtmarketings sagte dem SWR, er habe sich am Mittwochmorgen im Hotel "Zur Alten Brücke" persönlich bei dem Ehepaar entschuldigt. Schiemer sagte, Personen, die andere Menschen verletzen oder denunzieren, seien in Heidelberg nicht gewollt. Heidelberg sei vielmehr "eine Willkommensstadt". Schiemer erklärte, er habe der Frau und dem Mann einen Geschenkekorb überreicht - samt einem Gutschein für den nächsten Heidelberg-Aufenthalt, den dann das Stadtmarketing bezahlen wird.

Polizei hat Bilder des Tatverdächtigen von Heidelberg online gestellt

Der Polizei zufolge hat eine Zeugin die Attacke teilweise gefilmt. Auf dem Fahndungsportal der Polizei sind Bilder des mutmaßlichen Täters zu sehen. Das Amtsgericht Heidelberg hat die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Sie entstammen laut Polizei dem Video der Zeugin.

Wie sieht der mutmaßliche Täter aus?

Laut Polizei sieht der Mann arabisch-stämmig aus, ist 1,70 Meter bis etwa 1,80 Meter groß und schlank, er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und schwarze Schuhe. An seinem rechten Arm ist eine auffällige Tätowierung zu sehen. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden.