Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Montag ein Ehepaar wegen eines T-Shirts in Heidelberg attackiert haben soll. Auf dem Oberteil war ein pro-israelischer Aufruf zu lesen.

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Personenkontrolle in Ludwigshafen den Mann festgenommen, der am Montag ein Ehepaar wegen eines T-Shirts in Heidelberg attackiert haben soll. Der Mann hatte sich laut Polizei durch das T-Shirt der Frau gestört gefühlt.

"Bring them home now"

Auf dem Oberteil waren der Davidstern und die englische Aufschrift "Bring them home now" zu sehen - eine Forderung, die am 7. Oktober 2023 von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten israelischen Geiseln zu befreien. Deshalb ging die Polizei von einer politisch motivierten Straftat aus.

Verdächtiger meldete sich bei der Polizei

Bei der Tat war der 29-jährige Beschuldigte fotografiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich nach der Veröffentlichung der Fotos telefonisch bei den Beamten gemeldet und zugegeben, die gesuchte Person zu sein. Da er seinen Aufenthaltsort nicht mitteilen wollte, beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl.

Constanze und Angel Quinonez-Pratt vor der Alten Brücke in Heidelberg, zwei Tage nach dem Angriff auf Constanze Quinonez-Pratt. SWR

10.000 Euro Kaution

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Verdächtige am Donnerstagabend bei einer Personenkontrolle in Ludwigshafen festgenommen. Mittlerweile wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl gegen den Mann wurde gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro außer Vollzug gesetzt. Da er das Geld zunächst nicht aufbringen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebracht.

Mann soll Frau aufgefordert haben, T-Shirt auszuziehen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Verdächtige am Montagabend zunächst auf die Frau zugegangen und hatte sie am T-Shirt gepackt. Danach soll er sie aufgefordert haben, das T-Shirt auszuziehen. Die Frau wurde dabei leicht am Oberkörper verletzt. Als der Ehemann seiner Frau helfen wollte, schlug der Tatverdächtige ihm mehrfach ins Gesicht.

Dem Ehemann wurde seinen Angaben zufolge ein Zahn ausgeschlagen. Schließlich erschien die alarmierte Polizei am Heidelberger Neckarmünzplatz, daraufhin ergriff der Angreifer die Flucht und entkam.