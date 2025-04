Ein Autofahrer ist nach einem Unfall kurz vor Heidelberg gestorben. Eine weitere Autofahrerin hatte Glück im Unglück.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Mannheimer Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen auf der K9710 in Richtung Heidelberger Altstadt unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dieser stürzte dadurch auf das Auto sowie auf die Fahrbahn. Eine 31-Jährige, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, kollidierte mit dem Baum, blieb laut Polizei aber unverletzt.

Der 24-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, starb kurze Zeit später aber im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Straße war in beide Fahrtrichtungen für über vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen laufen, zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen.