Hamas-Anhänger in BW meist Muslimbrüder

per Mail teilen

Auch in Baden-Württemberg hat die Terrororganisation Hamas Anhänger. Ihre Schwerpunkte sind in Stuttgart und Karlsruhe. Der Antisemitismusbeauftragte Blume verlangt ein Verbot islamistischer Vereine.

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel gab es auch in Baden-Württemberg Beifall von Unterstützern der Terrororganisation. Die Anhänger sind vor allem dem internationalen Netzwerk der Muslimbruderschaft zuzuordnen, wie der Landesverfassungsschutz dem SWR bestätigte.

Antisemitismusbeauftragter fordert Verbot

Rund 160 Anhänger der Muslimbruderschaft gibt es nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Ziel der radikalen Organisation ist die Zerstörung des Staates Israel und der Aufbau eines islamistischen Staates. Regionale Schwerpunkte in Baden-Württemberg sind Vereine mit Sitz in Karlsruhe und Stuttgart.

Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, forderte im SWR ein Verbot von islamistischen Vereinen. Für ihn sei es ein Alarmsignal, wenn es eine zunehmend israel-feindliche Stimmung auf offener Straße gebe. Vor dem Rathaus in Heilbronn war eine Israel-Flagge abgerissen und zerstört worden.