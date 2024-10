per Mail teilen

Wegen des Starkregens in Baden-Württemberg mussten die Feuerwehren in der vergangenen Nacht häufig ausrücken. Es kam zu Unfällen, überschwemmten Straßen und vollgelaufenen Kellern.

Wegen Starkregens hat es in Baden-Württemberg in der Nacht mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Vielerorts wurden Straßen überschwemmt. Die Polizei in Mannheim berichtete von kleineren Überschwemmungen - etwa in Unterführungen.

Nach Starkregen: Autobahnausfahrt bei Weinheim nicht befahrbar

Die Autobahn A659 und der Zubringer zur A5 bei Weinheim stehen am Morgen noch unter Wasser, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Im Kreuz Weinheim ist die Auffahrt von der A659 auf die A5 in Richtung Heidelberg weiter nicht befahrbar. Dort stehe das Wasser immer noch circa 30 Zentimeter hoch, sagte ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei dem SWR. Aktuell werde das Wasser abgepumpt, anschließend müsse die Fahrbahn gereinigt werden. Auch im Raum Sinsheim waren in der Nacht einzelne tieferliegende Straßenabschnitte überschwemmt.

Ein Sprecher der Polizei in Heilbronn sagte, dass es mehrere Unfälle im Zusammenhang mit dem Starkregen gegeben habe, unter anderem wegen Aquaplanings. Davon seien auch die Autobahnen A6 und A81 betroffen gewesen. Darüber hinaus seien verschmutzte und überflutete Fahrbahnen gemeldet worden.

Die Polizei in Karlsruhe meldete vor allem im Bereich der Stadt Bruchsal stark steigende Pegelstände. Ein dafür einberufener Krisenstab habe aber wieder aufgelöst werden können, sagte ein Polizeisprecher. Abgesehen von vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Straßen sei die Nacht glimpflich geendet, sagte der Sprecher.

Der Mittwoch beginnt vielerorts mit kräftigem Regen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es auch am Dienstag in Baden-Württemberg bedeckt. Zeitweise kann es zu kräftigem Regen kommen. Bis zum Mittag wird es teilweise auch heiter und trocken: Von der Tauber bis zum Bodensee und Allgäu kann es nach lokaler Nebelauflösung etwas aufklaren. Am Nachmittag kann es dort allerdings schon wieder regnen.

Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad im Bergland und 18 Grad in den Flussniederungen im Nordosten, heißt es beim DWD. Im Schwarzwald und am östlichen Bodensee kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.

In der Region Mannheim kann es auch am Dienstag zu kräftigen Regenschauern kommen. Im Odenwald steigen die Temperaturen auf 14 Grad und bis 19 Grad am Rhein. Es weht schwacher, vorübergehend böiger Westwind.