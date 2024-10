per Mail teilen

Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben ihre Auftaktpartie im Europe Cup klar gewonnen. Gegen die Basketballer der Caledonia Gladiators aus Glasgow hieß es in eigener Halle am Ende 86:62.

Die Ludwigsburger waren von Beginn an gut im Spiel und versuchten vor allem über ein hohes Tempo das Spiel zu kontrollieren. So konnte sich das Team von John Patrick früh mit 8:1 absetzen. Die Gäste aus Glasgow wirkten in dieser Phase der Partie mit dem hohen Ludwigsburger Tempo überfordert. Beim Stand von 19:12 kam Ludwigsburgs Lenny Anigbata zu seinem Profi-Debüt. Mit einem erfolgreicher Defensiv-Rebound leitete er den Buzzer Beater von Jakob Partick ein, der zum 21:14 nach dem ersten Viertel führte.

Ludwigsburg spielt schnell - Caledonia foult nicht

Im ersten Angriff des zweiten Viertels konnten die RIESEN nach einem erfolgreichen Dreier von Yorman Bartolo den Abstand erstmals auf zehn Punkte vergrößern und behielten weiterhin die Spielkontrolle. Immer wieder schlossen die Ludwigsburger ihre Schnellangriffe erfolgreich ab - auch weil Caledonia auf das Mittel der taktischen Fouls komplett verzichtete. Wiederum ein Buzzer Beater, dieses Mal von den Gästen, beendete den zweiten Spielabschnitt. Mit 36:26 ging es in die Pause.

Ludwigsburgs Vorsprung wächst weiter

Nach einem zunächst guten Beginn wurde die Hausherren anschließend etwas nachlässiger und spielten ihre Angriffe nicht mehr so präzise zu Ende. Beim Stand von 40:30 nahm Trainer Patrick eine Auszeit - mit Erfolg. Denn sein Team konnte den Abstand zwischenzeitlich auf mehr als 20 Punkte ausbauen (51:30). Auch weil die Gäste bis Mitte des Viertels bereits 19 Ballverluste zu verzeichnen hatten.

Konzentration bis zum Schluss

Mit einer 16-Punkte-Führung ging es für die RIESEN in den letzten Spielabschnitt. Auch hier änderte sich nichts an der Dominanz der Hausherren, die ihren Vorsprung gut drei Minuten vor Ende der Partie sogar auf 33 Punkte ausbauen konnten. Trotzdem nahm Patrick wenig später noch einmal eine Auszeit, um seine Schützlinge nach einigen Unkonzentriertheiten noch einmal für die letzten Minuten neu einzustellen. "Jeder Angriff ist wichtig fürs Weiterkommen", sagte der 56-Jährige.

Am Ende stand ein ungefährdeter 86:62-Erfolg. Die Ludwigsburger empfangen zunächst im Pokal den Syntainics MBC am Sonntag (16.10.), ehe am Mittwoch (16.10.) das Auswärtsspiel im Europe Cup im albanischen Trepca ansteht.