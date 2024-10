Mit Regen und Sturm - so startete der Donnerstag. Über 20 Einsätze meldete die Feuerwehr im Kreis Heilbronn, auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Von einem goldenen Oktober ist weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen ging es nicht nur in der Region Heilbronn-Franken am frühen Donnerstagmorgen stürmisch und regnerisch zur Sache. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben - doch auch, wenn die Heilbronner Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag rund 20 Mal ausrücken musste, noch sei es ein "normaler Herbststurm", sagte Kreisbrandmeister Bernd Halter am Donnerstagmorgen auf SWR-Anfrage. Wer mit der Bahn unterwegs war, musste jedoch mit Einschränkungen rechnen.

Sturm in Heilbronn-Franken: Stadtbahnverkehr gestört - Baum stürzt in Oberleitung

Laut Polizei war die Lage in der Region noch verhältnismäßig ruhig. An der Heilbronner Haltestelle Trappensee stürzte allerdings ein Baum in die Oberleitung, der Stadtbahnverkehr zwischen Heilbronn und Öhringen (Hohenlohekreis) war stundenlang eingeschränkt, betroffen waren die S4, S41 und S42. Auch auf der Bahnstrecke bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gab es Behinderungen wegen umgestürzter Bäume.

Die Feuerwehren im Kreis Schwäbisch Hall teilten auf SWR-Nachfrage mit, dass die Wetterlage genau beobachtet wurde. Die Einsatzkräfte waren immer in Alarmbereitschaft, sagte Peter Schneider, der stellvertretende Kreisbrandmeister.

Wir sind vorbereitet und in Habachtstellung.

Im Hohenlohekreis waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. "Wir sind mit vielen kleinen Einsätzen beschäftigt", sagte Kreisbrandmeister Torsten Rönisch am Donnerstagvormittag dem SWR. Etliche Bäume seien auf Straßen gestürzt. Derzeit sei es aber ruhig, so Rönisch weiter. Dennoch sei man weiter in Alarmbereitschaft. "Wir rechnen damit, dass der Wind am Nachmittag wieder stärker wird", sagte er.

Rund um Heilbronn, aber auch in den anderen Kreisen der Region, sind etliche Bäume umgestürzt und Äste auf Straßen gefallen. SWR Christine Rotter

Sturm im Main-Tauber-Kreis: "Einige kleine Bäumchen umgeknickt"

Im Main-Tauber-Kreis gab es vorab keine speziellen Vorbereitungen. Die Einsatzkräfte hofften darauf, dass es - wie es die Meterologen voraussagen - anders als im Schwarzwald in Heilbronn-Franken keinen Orkan gibt, sondern es lediglich bei einem Herbststurm bleibt. Bisher seien im Main-Tauber-Kreis lediglich "einige kleine Bäumchen umgeknickt", sagte der stellvertretende Leiter der zuständigen Stabsstelle im Landratsamt Tauberbischofsheim, Jürgen Segeritz, am Donnerstagmorgen.