Regen und Matsch: Die anstrengenden Aufbauarbeiten zur Muswiese

Am Wochenende beginnt die Muswiese in Rot am See. Der viele Regen der vergangenen Tage macht den Verantwortlichen beim Aufbau allerdings zu schaffen.

Kurz vor dem Start am Samstag sind die Mitarbeitenden des Bauhofs im Dauereinsatz, um die Laufwege auf dem Gelände teilweise mit Schotter zu befestigen. Die Böden der Muswiese in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sind von dem vielen Regen der vergangenen Tage aufgeweicht, auch die Wiesen sind teilweise sehr matschig. Immer wieder mussten deshalb in den vergangenen Tagen stecken gebliebene Fahrzeuge mit schwerem Gerät aus dem Matsch rausgezogen werden. Um den Beteiligten den Aufbau etwas zu erleichtern, hat die Gemeinde Überfahrplatten aus Stahl besorgt, damit Händlerinnen und Händler mit ihren Wagen sicher an den Platz kommen.

Organisatorin: Verwöhnt von den vergangenen Jahren

Letztlich sei das aber "nicht völlig außergewöhnlich", betont Organisatorin Beate Meinikheim. In den vergangenen Jahren habe man einfach Glück mit schönem Wetter gehabt. Zum Parken sei man eben auf Ackerflächen angewiesen. Matschflächen gab es da schon häufiger und den Besucherinnen und Besuchern sei auch klar, dass man für die Muswiese seine Stiefel auspacken müsse, sagt sie. Regen und Matsch machen die Aufbauarbeiten vor allem eines: anstrengender.

Lieber etwas weiter weg parken

Damit die Besucher mit ihren Schuhen nicht stecken bleiben, werden die Laufwege auf dem Markt teilweise mit Rindenmulch und Schotter präpariert, sagte Marktmeister Florian Reiß dem SWR. Er hofft, dass es bis Samstag noch ein wenig abtrocknet. Der Marktmeister rät, vielleicht ein bisschen weiter wegzuparken. Die Besucher müssten dafür mehr laufen, aber dann habe man vielleicht einen sauberen Parkplatz, wenn man irgendwo an der Straße entlang parkt.

"Zur Not, wenn dann einer irgendwo stecken bleibt, sind dann auch irgendwo noch die Landwirte, die dann auch rausziehen mit Schleppern."

Matschige Wege ist man in Rot am See gewohnt zur Muswiese. Der Aufbau wird dadurch allerdings deutlich anstrengender. SWR

Zum Wochenende soll das Wetter besser werden

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es am Wochenende deutlich trockener und freundlicher werden. Das könnte die Situation vor Ort entspannen. Die Muswiese ist der älteste und größte Jahrmarkt Hohenlohes. An den fünf Festtagen werden rund 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Der erste Tag beginnt mit dem Händlergottesdienst in der Michaelskirche. Gegen 12 Uhr öffnen dann die 260 Marktstände. Am Nachmittag wird es sportlich, unter anderem mit dem 39. Muswiesenlauf und um 18 Uhr ist offizieller Fassanstich mit Bürgermeister Sebastian Kampe (CDU). Am Montag ist traditionell Ruhetag. Zu den Höhepunkten der Muswiese gehören der historische Metzgertanz am Mittwoch sowie die Mittelstandskundgebung am Dienstag. Zum Abschluss der Muswiese gibt es am Donnerstagabend ein großes Feuerwerk.