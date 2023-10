In der Gemeinde Rot am See herrscht bis Donnerstag Ausnahmezustand: Die Muswiese lädt zum Bummel ein. Schon vor dem Start waren Besuchermassen vor Ort.

In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Samstag die Muswiese, der älteste und größte Jahrmarkt Hohenlohes, begonnen. Bereits vor dem Start liefen Besucherinnen und Besucher Sturm auf die Muswiese - trotz des stürmischen Wetters. Pünktlich um 12 haben dann die 260 Marktstände eröffnet, der Vergnügungspark und die Festhalle. Dazu präsentieren sich bis Donnerstag viele gewerbliche Aussteller.

SWR4-Moderatorin Rosi Düll hat bereits am Freitag mit Bürgermeister Sebastian Kampe gesprochen:

Landwirte haben Schankrecht

Zudem öffnen die Bauernwirtschaften, denn nahezu alle Musdorfer Landwirte haben während des Festes ein Schrankrecht und bewirten die Gäste in ihren Wohnhäusern, Schuppen und ehemaligen Stallgebäuden mit Gerichten aus eigener Herstellung. Am Samstagnachmittag wird es dann sportlich, unter anderem mit dem Muswiesenlauf. Um 18 Uhr gibt es den Fassanstich mit Bürgermeister Sebastian Kampe. Am Montag ist traditionell Ruhetag. Ein Highlight ist der historische Metzgertanz am Mittwochabend. Tags darauf endet die Muswiese mit einem Feuerwerk.