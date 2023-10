Auf der Muswiese in Rot am See sind falsche 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Das Kuriose dabei: Auf den Scheinen war aufgedruckt, dass es sich nicht um echtes Geld handelt.

"Prop copy" ist in organgefarbener Schrift auf dem 50-Euro-Schein zu lesen. Fraglich, sagte Polizeisprecher Holger Bienert dem SWR am Donnerstagmorgen, ob es sich dabei um tatsächliches Falschgeld handelt. Fakt sei aber, dass auf jeden Fall der Verdacht des Betrugs im Raum steht, so der Sprecher. Auf der Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) waren drei dieser Scheine in den vergangenen Tagen aufgetaucht. Geld, das echten Banknoten zum Verwechseln ähnlich sehe, aber eigentlich "Spielgeld" sei.

Spielgeld oder Falschgeld. Letztlich muss das [...] die Justiz entscheiden.

Standbetreiber erkennen falsche Banknote

Fakt bleibt: Wer mit solchen Scheinen bezahlen will, macht sich strafbar. Drei Fälle sind der Polizei bekannt. So wollte beispielsweise eine Frau am Sonntag mit einem solchen 50-Euro-Schein an einem Stand bezahlen. Doch dem Standbetreiber fiel der Aufdruck sofort ins Auge und er wies die Frau ab.

Der zweite Vorfall wurde der Polizei dann am Dienstag gemeldet. Ein Standbetreiber wollte seine Tageseinnahmen auf der Bank einzahlen. Dort wurde der falsche Fünfziger dann erkannt.

Weitere 50-Euro-Kopien im Umlauf?

Ob weitere falsche 50-Euro-Scheine im Umlauf sind, könne er nicht sagen, so Bienert. Die Beschicker seien nach den beiden ersten Vorfällen auf jeden Fall sensibilisiert gewesen und hätten beim Bezahlvorgang genauer hingeschaut. Somit wurde dann auch der dritte Fall bekannt, bei dem ein Arbeiter eines Standes einen solchen 50 Euro-Schein als falsch erkannte.