In Rot am See ist am Donnerstagabend die Muswiese zu Ende gegangen. Bürgermeister Sebastian Kampe zieht ein positives Fazit: "Gute Stimmung und viele Gäste".

Sie gilt als ältester Jahrmarkt Hohenlohes mit rund 260 Marktständen, Vergnügungspark und vielen Besuchern: die Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Am Donnerstagabend ist die diesjährige Ausgabe zu Ende gegangen und Bürgermeister Sebastian Kampe (CDU) zieht eine positive Bilanz. Sie war fantastisch. [...] Wir hatten allerallerbestes Muswiesenwetter dieses Jahr, sehr, sehr viele Gäste von nah und fern. Ich schätze 250.000. 250.000 Gäste aus nah und fern "Die Leute waren einfach gelöst", sagte Bürgermeister Kampe am Morgen danach dem SWR. Man habe gemerkt, Corona ist nun endgültig vorbei. Die Besucherinnen und Besucher hätten einfach nur Spaß gehabt. Am Donnerstag fand noch der Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen bei Fahrgeschäften und Speisen statt. Zum Abschluss spielte die Hohenloher Band "Annâweech" in der Festhalle und ein Brillantfeuerwerk beendete die Muswiese 2023. Ich wüsste eigentlich momentan nicht, wie man es besser machen könnte. Außer dem kuriosen Vorfall, dass auf der diesjährigen Muswiese unechte 50-Euro-Scheine aufgetaucht waren, über den der Bürgermeister immer noch ein wenig schmunzeln muss, blieb es ansonsten ruhig, verriet er.