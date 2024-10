Der am Freitag tot in Neckarsulm aufgefundene Mann ist in dem Aufzug eingeklemmt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einem Aufzug ist am Freitagvormittag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ein toter Mann entdeckt worden. Die Polizei gab nun Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt. Demnach war der 75-Jährige morgens über eine Tür in den Schacht des Aufzugs gelangt. Dann senkte sich die Plattform und klemmte den Mann unter sich ein, heißt es weiter. Die Hintergründe sind unklar. Toter im Aufzug: Keine Hinweise auf ein Kapitalverbrechen Durch das Absenken der Plattform erlitt der Mann tödliche Verletzungen, an denen er noch vor Ort verstarb. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Ursache hat die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn die Ermittlungen aufgenommen und einen Sachverständigen hinzugezogen. Bei dem Aufzug, in dem der Mann gefunden wurde, handelt es sich um einen Außenaufzug eines Wohnhauses in Neckarsulm. SWR Kim Hartmann Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn dem SWR sagte, wird gegen "Unbekannt" ermittelt. Derzeit liegen laut Polizei keine Hinweise auf ein Kapitalverbrechen oder sonstiges Fremdverschulden vor.