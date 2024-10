Neckarsulm: Toter Mann in Aufzug gefunden

Am Freitagvormittag wurde in Neckarsulm ein Toter in einem Aufzug gefunden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus und ermittelt.

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurde am Freitag gegen 8 Uhr morgens ein toter Mann in einem Aufzug in einem Wohnhaus gefunden. Die Polizei hat daraufhin den Bereich abgesperrt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Neue Informationen am Montag Die Polizei ermittelt nun die Umstände des Todes. Dafür stimmt sie sich mit der Staatsanwaltschaft ab. Weitere Informationen rund um den Vorfall wollen die Ermittler am kommenden Montag bekanntgeben.