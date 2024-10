Die evangelische Stiftskirche in Tübingen wird bis 24. November zu einem Veranstaltungsort. Die schweren Sitzbänke sind aus der Kirche entfernt worden. Die Aktion "Leer_raum" beginnt.

Rund 30 Helferinnen und Helfer der evangelischen Kirchengemeinde Tübingen räumen die Stiftskirche leer. Sie rollen die schweren Eichenholz-Sitzbänke aus den 1960er Jahren ins Freie. Das ist harte Arbeit, denn die Bänke sind noch nie auseinander geschraubt worden.

Eine Helferin und ein Helfer rollen die schweren Kirchenbänke aus der Tübinger Stiftskirche. SWR Harry Röhrle

Nach gut vier Stunden ist das Mittelschiff der Stiftskirche eine riesige, leere Fläche. Ein Anblick, den man so seit ewiger Zeit nicht mehr hatte. Die Pfarrerin Barbara Hahn-Jooß ist begeistert.

Ich habe das Gefühl, ich atme auf, ich habe so viel Luft in der Stiftskirche, wie nie vorher. Das ganze Leben kann hier einen Platz finden und bekommt einen neuen Akzent, der über uns hinausführt in eine große Weite - und das passiert hier gerade.

Auf einmal gibt es Platz zum Tanzen. Barbara Hahn-Jooß schnappt ihre Pfarrer-Kollegin Susanne Wolf und wirbelt mit ihr durch den sakralen Raum.

Harte Fitzelarbeit - die Kirchenbänke müssen zunächst vom Holzboden abgeschraubt werden. SWR Harry Röhrle

Bänke der Tübinger Stiftskirche müssen draußen bleiben

Am seitlichen Ausgang der Stiftskirche sind die Sitzbänke aufgereiht. Ein Hublader transportiert sie um die Ecke, hinter das Gebäude. Dort werden die Bänke gestapelt. Über vier Meter hoch ist dieser Berg aus Kirchenbänken und fast 20 Meter lang.

Die Kirchenbänke werden hinter der Stiftskirche gestapelt. SWR Harry Röhrle

Bis mindestens 24. November müssen die Holz-Sitzbänke draußen im Herbstwetter bleiben. Damit die Bänke geschützt sind, werden sie abgedeckt mit einer riesigen Plane, die sie vor Regen, Feuchtigkeit und Kälte schützt. Rechtzeitig zum ersten Advent werden die Bänke wieder in die Kirche geholt. Vielleicht aber nur vorläufig. Denn die Tübinger Stiftskirchen-Gemeinde plant eine flexiblere Bestuhlung, so dass jederzeit solche Freiräume entstehen können.

Der Berg aus gestapelten Kirchenbänken wird mit einer riesigen Plane abgedeckt. SWR Harry Röhrle

Sechs Wochen lang Veranstaltungen und Party

Am Freitag, 18. Oktober, beginnt das Programm unter dem Motto "Leer_raum" mit einer Vernissage aus Licht, Musik und Vortrag. Für die Veranstalter ist in diesen sechs Wochen die Stiftskirche ein "Experimentierfeld". Jeden Tag ist die Kirche dann von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Die Veranstaltungen sind meist abends. Auch eine "Clubnacht" ist geplant. Am Freitag, 25. Oktober, verwandelt sich das Mittelschiff in einen "Dancefloor". Trotzdem wird es auch Gottesdienste, Andachten und Meditationen geben.