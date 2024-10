Die Polizei hat in der Nähe der Pferderennbahn in Mannheim-Friedrichsfeld die Leiche einer Frau gefunden. Ein Kapitalverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden.

Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 51-jährige Frau. Ihre Leiche ist am Montagmorgen gegen 8:20 Uhr in der Nähe der Mannheimer Pferderennbahn gefunden worden. Laut Polizei könnte sie Opfer eines Kapitalverbrechens geworden sein. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Rechtsmedizin in Heidelberg haben Hinweise darauf ergeben, heißt es in einer Mitteilung.

Soko hat Ermittlungen übernommen

Die Hintergründe und ein mögliches Tatgeschehen sind noch völlig unklar, eine Sonderkommission mit dem Namen "Ramus" hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Fundort in der Nähe der Mannheimer Pferderennbahn liegt ganz in der Nähe des Mannheimer Autobahnkreuzes A6/A656 im Mannheimer Süden. Die Umgebung ist von Feldwegen und Industrie geprägt. Weitere Informationen zum Fall liegen derzeit noch nicht vor.

Polizei ermittelt auch im hessischen Lampertheim

Nach wie vor ermittelt eine Sonderkommission der Polizei nach dem Tod einer Frau im Lampertheimer Wald Mitte September (Kreis Bergstraße). Der Fall war unter anderem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" behandelt worden. Die 36-Jährige war von Passanten entdeckt worden.