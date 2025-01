per Mail teilen

Esther Uhrig ist multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Esther Uhrig arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Redaktion des SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen. Sie ist als Reporterin bei aktuellen Ereignissen im Einsatz, schreibt und präsentiert die Nachrichten aus der Region und ist mitverantwortlich für die redaktionelle Planung von Themen und Ereignissen.

Esther Uhrig SWR

Heimat

An der schönen Bergstraße

Ihr Antrieb

Menschen in der Region über das, was in ihrer Heimat passiert, informieren.

Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema

Gesellschaft, Soziales, Tiere

Journalistisch prägend für Esther Uhrig

Studium der Soziologie und etliche Praktika/freie Mitarbeit bei Zeitungen und Hörfunksendern.