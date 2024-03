Seit drei Jahren erforscht das 3R-Zentrum Rhein-Neckar, wie man die Zahl der Tierversuche verringern kann. Jetzt soll die Förderung durchs Land ausgebaut werden.

Weniger Tierversuche, mehr Alternativen und mehr Tierschutz bei Versuchen: Das sind, kurz gesagt, die Ziele des 3R-Zentrums Rhein-Neckar. Dahinter stecken federführend das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), die Universitätsmedizin Mannheim und die Uni Heidelberg. 3R steht für: Replace, Reduce, Refine. Frei übersetzt: Vermeiden, Verringern, Verbessern.

So wenig Tierversuche wie möglich, so viele wie nötig

Konkret bedeutet das: Tierversuche sollen möglichst durch geeignete Alternativen ersetzt werden. Ist das nicht möglich, gilt es, die Anzahl an Tierversuchen auf ein möglichst geringes Maß zu reduzieren. Außerdem sollen die Belastungen für die Versuchstiere minimiert werden.

Seit drei Jahren gibt es das 3R-Zentrum Rhein-Neckar, und seitdem setzt es sich für diese Ziele ein. Das Zentrum ist Teil eines landesweiten Netzwerks weiterer 3R-Zentren, zum Beispiel in Tübingen und Stuttgart. Gefördert werden die Zentren vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK).

Dauerhafte Förderung durch Ministerium

Im Jahr 2023 ist die Arbeit des 3R-Zentrums Rhein-Neckar ausgewertet worden - jetzt soll es dauerhaft vom Land gefördert werden. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) kündigte bei einem Besuch im Mannheimer ZI an, dass das Zentrum ab 2025 auch weiterhin mit einem Zuschuss von 100.000 Euro jährlich rechnen kann.

Das 3R-Netzwerk leistet einen zentralen Beitrag dazu, den Tierschutz in Forschung und Lehre zu verbessern.

Wissenschaftler: Ohne Tierversuche geht es nicht

Bei allen Bemühungen um Alternativen zu Tierversuchen betonen Wissenschaftler und Forscher aber: Obwohl es zahlreiche Alternativmethoden gibt, seien die noch nicht in der Lage, sämtliche Tierversuche in der Forschung zu ersetzen. Die landesweite 3R-Initiative sei deshalb eine gute Ergänzung.

Standards sollen weiter verbessert werden

Um die Standards beim Tierschutz in Versuchen auf den neuesten Stand zu bringen, sollen die drei bisherigen Prinzipien "Replace, Reduce, Refine" künftig auf sechs erweitert werden: Dazu kämen nun "Registrierung, Robustheit und Reporting", hieß es von den Mannheimer Wissenschaftlern beim Besuch der Ministerin. So sollen genaue Pläne für Studien mit Tieren bereits vor Beginn der Versuche registriert werden. Versuche sollten außerdem so geplant werden, dass sie zuverlässige und reproduzierbare Forschungsergebnisse gewährleisten. Und zu guter Letzt sollen sich Forscher bei der Veröffentlichung von Ergebnissen an die Standards der Berichterstattung über die Forschung mit Tieren halten.

In einem speziellen MRT können Kleintiere untersucht werden SWR

Daten mit alternativen Methoden gewinnen

Um Tierversuche weiter zu reduzieren, unterstützt das 3R-Zentrum darüber hinaus Forschungsprojekte, die Daten mithilfe alternativer Ansätze gewinnen. Dazu gehören zum Beispiel Labortests an Zellsystemen sowie Versuche mithilfe von Computermodellen und -simulationen.

Außerdem gibt es am ZI einen MRT-Scanner für Nagetiere. Mit seiner Hilfe kann man die Versuchstiere untersuchen, ohne sie dabei zu verletzen. Am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit hat die Zahl der Tierversuche in den vergangenen zehn Jahren - nach eigenen Angaben - um rund 50 Prozent abgenommen.

Wie wird der MRT-Scanner für Nagetiere eingesetzt? Der MRT-Scanner wird schon seit vielen Jahren in der präklinischen Forschung eingesetzt. Er gilt als sogenannte Ergänzungsmethode. Diese Ergänzungsmethoden sind im Sinne des 3R-Prinzips eine Mischung aus Ersatz (Reduce) und Verbesserung (Refine) des Tierversuchs. Denn mittels MRT werden Tiere wiederholt und schmerzfrei untersucht. Diese Methode ist schonender als zum Beispiel operative Eingriffe am Tier (Refine). Es werden zudem weniger Tiere benötigt (Reduce), da nicht für jeden Untersuchungszeitpunkt eine neue Gruppe von Tieren gebraucht wird.

Baden-Württemberg auf Platz zwei bei Tierversuchen

Baden-Württemberg ist nach Bayern das Bundesland mit der höchsten Zahl an Versuchstieren. Im Jahr 2021 wurden im Baden-Württemberg fast 860.000 Tiere im Namen der Wissenschaft für Versuche gezüchtet, teilte der Tierschutzbund mit unter Berufung auf Zahlen des Bundesinstituts für Risikobewertung mit. Nur in Bayern sind es mit gut 890.000 noch mehr.