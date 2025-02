per Mail teilen

Rund 1.000 Jugendliche haben am Mittwoch im Mannheimer Zirkus Paletti mehreren Bundestags-Kandidaten und -Kandidatinnen auf den Zahn gefühlt.

Erklärvideos, Spieleinlagen, Musik und Fragen von Schülerinnen und Schülern - die Mannheimer Kandidierenden für die Bundestagswahl mussten offen für Neues sein. Rund 1.000 Jugendliche aus mehreren Mannheimer Schulen haben am Mittwochvormittag die Politiker mit ihren Fragen gelöchert. Sechs Männer und Frauen nahmen auf dem Podium unter der großen Zirkuskuppel Platz: Die Mannheimer Bundestags-Kandidierenden Isabel Cademartori (SPD), Nina Wellenreuther (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) und Melis Sekmen (CDU). Aus benachbarten Wahlkreisen waren Justus Heine (Linke) und Anja Titze (BSW) dabei.

Der Mannheimer AfD-Kandidat Heinrich Koch hatte aus Termingründen abgesagt - eine Nachricht, die die Jugendlichen mit lautem Jubel quittierten. Erste Frage an die Grüne Nina Wellenreuther: "Wenn Sie eine Blume wären, welche wären Sie?" Antwort: eine Sonnenblume. SPD-Kandidatin Isabel Cademartori dagegen wird nach einem Gerät gefragt, das sie gerne wäre – ihre Antwort: Eine Küchenmaschine. Weil die, so die Politikerin, ziemlich viel auf einmal kann.

"Bock auf Wahl" in Mannheim: Quiz zur Klimarettung

Nach Fragen zur Schuldenbremse, zur Abtreibungsdebatte, zum Ukrainekrieg und dem Frauenanteil in den Parteien wurde gespielt. Bei einer "Bock-auf Wahl"-Version der Quiz-Show "1, 2 oder 3" mussten sich die Kandidierenden entscheiden, was sie sofort tun würden, um das Klima zu retten: Vegan leben? Oder nur noch "Second-Hand"-Shoppen? Oder komplett aufs Auto verzichten?

Im SWR Hörfunk berichtete Reporterin Esther Uhrig über die Veranstaltung:

Auch das Deutschlandticket, US-Präsident Trump und der Rechtsruck im Land waren Themen bei der Veranstaltung. Großer Jubel brandete auf, als alle Kandidierenden den Daumen hoben bei der Frage, ob der Konsum von Cannabis weiter legal bleiben soll. Gegen Ende der Wahlkampfrunde wurde es fast romantisch: Die Kandidierenden bekamen rote Rosen. Die mussten sie an die Partei vergeben, mit der sie am liebsten koalieren würden. Kleine Überraschung am Rande: FDP-Mann Konrad Stockmeier liebäugelte mit der SPD und schenkte seine Rose Isabel Cademartori. Außer ihr bekam nur noch die Grünen-Politikerin Nina Wellenreuther eine Blume - alle anderen gingen leer aus.

Mannheimer Projekt ist mehrfach preisgekrönt

Organisiert und moderiert wurde "Bock auf Wahl" von Schülerinnen und Schülern des Mannheimer Bach-Gymnasiums. Unterstützung gabs von der Stadt Mannheim und der Landeszentrale für Politische Bildung . Die dazugehörigen Plakate und T-Shirts hatten Schülerinnen und Schüler der Carl-Benz-Schule gestaltet. Das Projekt hat 2021 den Deutschen Demokratiepreis bekommen, im vergangenen Jahr gabs dafür beim Berliner Demokratiefestival die Auszeichnung "Demokratisch Handeln" .