Der "Schmutzige Donnerstag" ist Auftakt für viele Fastnachtsveranstaltungen und Umzüge. Was wo los ist, haben wir zusammengefasst - in Buchen, Mannheim, Malsch und anderen Orten.

Traditionell um 11:11 Uhr beginnt am Schmutzigen Donnerstag in vielen Städten in der Region offiziell die Fastnachtszeit. Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) gilt dabei als eine der Hochburgen der fränkisch-alemannischen Faschenacht.

Ab Donnerstagmittag fährt in Buchen der "Ausscheller" mit einer Pferdekutsche durch die Stadt und verkündet "allen Närrinnen und Narren" den Beginn der tollen Tage. Abends wird am historischen Rathaus die Faschenacht ausgegraben – eine über 500 Jahre alte Tradition.

Umzug in Buchen am Rosenmontag

Tausende Besucher kommen laut Stadt am Rosenmontag nach Buchen zum Rosenmontagsumzug. Am Dienstag gibt es nochmal einen Frühschoppen, um 14:11 Uhr ein Kinderumzug und danach einen Kindernachmittag. Um 24 Uhr wird die Buchener Faschenacht dann traditionell verbrannt.

Mannheim: Straßenfastnacht und Fastnachtsumzug in Ludwigshafen

Ebenfalls am Donnerstag beginnt in Mannheim die Straßenfastnacht mit dem traditionellen Fastnachtsmarkt. Bis einschließlich Fastnachtsdienstag gibt es in der Mannheimer Innenstadt und rund um den Wasserturm Karussells sowie Getränke- und Imbissbuden.

Höhepunkt ist dann am Sonntag der große Umzug in der Schwesterstadt Ludwigshafen – der erste gemeinsame Umzug nach vier Jahren Pause. Los geht's um 13:11 Uhr. Fast 70 Zugnummern mit etwa 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dann durch Ludwigshafen ziehen.

Fastnachtsumzug in Ludwigshafen (Archivbild) IMAGO masterpress

Närrische Umzüge am Fastnachtssamstag

In der Rennstadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) heißt es am Samstag "Hoggene ahoi!". Dort schlängelt sich der närrische Lindwurm ab 13:31 Uhr durch die Straßen rund ums Rathaus und den Marktplatz – und das zum 63. Mal. Wie bei allen anderen Umzügen auch, nehmen etliche Vereine mit ihren Motivwagen teil, außerdem Fuß- und Musikgruppen. An der Strecke wird es zwei Bühnen mit Zugkommentatoren geben.

Helau! rufen die Narren - ebenfalls am Samstag - in Wiesloch-Frauenweiler (Rhein-Neckar-Kreis). Gestartet wird um 14:11 Uhr im nördlichen Teil des Ortes. Bunte Wagen und Fußgruppen wollen sich ihren Weg durch den Ortskern bahnen und für gute Stimmung sorgen.

Auch die Neckargemünder (Rhein-Neckar-Kreis) Fastnachter laden am Samstag zum Umzug, dort geht's schon um 13:31 Uhr los. Anschließend steigt eine Narrenparty.

Umzüge am Fastnachtssonntag

Die Narren in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) sind über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Der Grund: Gigantische Wagen, tolle Kostüme und eindrucksvolle Faschingsgruppen. Über 20.000 Besucherinnen und Besucher aus der Umgebung werden am Sonntag in den Wein- und Wallfahrtsort pilgern, sagen die Organisatoren.

In Malsch bauen die Narren aufwändige Motivwagen. SWR

Auch Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) lässt es am Sonntag wieder krachen: Der traditionelle Fastnachtsumzug ist ab 14:11 Uhr in den Straßen unterwegs. Mit 68 Zugnummern toppe man das Ergebnis vom vergangenen Jahr, so die Veranstalter – da fand der Umzug außerplanmäßig statt. Nach dem diesjährigen Umzug werde man wieder zum zweijährigen Rhythmus zurückkehren, so die Organisatoren.

Einer der Fastnachtshöhepunkte steigt am Sonntag in Heppenheim (Kreis Bergstraße). Er beginnt um 14:11 Uhr und zieht sich durch die Straßen der Innenstadt. Am Ende gibts eine fröhliche Abschlussparty am Graben.

Rosenmontagsumzug in Mudau

Der "Große Odenwälder Rosenmontagsumzug" der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher in Mudau zählt zu den beliebtesten im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Umzug lockt jedes Jahr mit prächtig geschmückten Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen. Los geht es um 14:01 Uhr.

Highlights am Fastnachtsdienstag

In Heidelberg ziehen die Narren am Fastnachtsdienstag durch die Fußgängerzone bis zum Marktplatz. Dort gibt es im Anschluss eine große Fete. Beginn ist um 14:11 Uhr. In den vergangenen Jahren waren immer rund 100.000 Zuschauer nach Heidelberg gekommen.

Der Fasnachtsumzug in Heidelberg schiebt sich durch die enge Hauptstraße (Archivbild). SWR

Ahoi! heißt es auch in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis), wo kleine und große Narren ab 14:31 Uhr in den Straßen unterwegs sind. Die Straßensperrungen beginnen in den Seitenstraßen bereits um 13 Uhr.

Hexentreiben in Darsberg

Im Neckarsteinacher Ortsteil Darsberg (Kreis Bergstraße) wird jedes Jahr am Fastnachtsdienstag ein ganz besonderer Brauch gepflegt: Gegen 19 Uhr startet zunächst der Hexenumzug, begleitet von Hexentanz, Schabernack und Guggenmusik.

Traditionell rollen Männer mit einer langen Stange ein Feuerrad zu Tal. Stadt Neckarsteinach

Auf den Wiesen am Ortseingang wird anschließend der große Scheiterhaufen angezündet. Danach beginnt das Abrollen des Feuerrades. Mit diesem Brauch soll der Winter vertrieben werden und um Fruchtbarkeit für die Felder gebeten werden.