Die im Lampertheimer Wald (Kreis Bergstraße) tot aufgefundene 36-Jährige ist identifiziert. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Identität der am Montag im südhessischen Lampertheim gefundenen toten Frau ist geklärt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, handelt es sich um eine 36-Jährige, die mit ihrer Familie in Lampertheim lebte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie auf einem Waldweg getötet wurde. Sie hatte mehrere Stichverletzungen. Passanten hatten den leblosen Körper am Montag gegen 11:45 Uhr auf dem Waldweg entdeckt.

Tötungsdelikt in Lampertheim: Polizei sucht Zeugen

Das Auto der Getöteten stand laut Polizei auf dem nahegelegenen Waldparkplatz Lampertheim. Es wird nun kriminaltechnisch untersucht. Auch das Waldgebiet, in dem die Frau gefunden wurde, werde durchsucht. Die Polizei hat die Mordkommission "1609" mit rund 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.

Staatsanwaltschaft und Polizei weisen außerdem darauf hin, von Spekulationen und Mutmaßungen inbesondere in den Sozialen Medien abzusehen. Diese könnten die Ermittlungen gefährden oder Ermittlungsergebnisse beeinflussen.