Kurz vor Weihnachten 2023 soll ein Mann in Mannheim eine Frau in ihrer Wohnung getötet haben. Der Mann soll unter paranoider Schizophrenie leiden.

In Mannheim beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann, der sich wegen einer tödlichen Messerattacke auf seine Nachbarin verantworten muss. Laut Anklage soll der Mann in Mannheim zwei Tage vor Heiligabend 2023 in die Wohnung seiner 70 Jahre alten Nachbarin eingedrungen sein und sie dann tödlich verletzt haben. Am Nachmittag desselben Tages hatte er demnach bereits einen Mann und eine Frau in einer weiteren Wohnung in der Nachbarschaft mit einem Messer verletzt.

Prozess in Mannheim: Angeklagter leidet unter paranoider Schizophrenie

Der Anklage zufolge leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie und ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Wegen dieser Erkrankung habe der Mann, so die Anklage, die Taten wohl "im Zustand erheblich verminderter Schuldunfähigkeit" begangen. Die Behörde möchte in dem Prozess erreichen, dass der Mann dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird.

Mit Messer und Hammer auf 70-Jährige losgegangen

Der Mann soll am Morgen des 22. Dezember 2023 an der Wohnungstür seiner 70-jährigen Nachbarin geklingelt haben - laut Staatsanwaltschaft mit der Absicht, sie zu töten. Als die Frau ihm öffnete, war er den Angaben zufolge mit einem Messer und einem Hammer auf sie losgegangen und hatte sie schwer verletzt.

Die Frau starb kurz darauf. Am Nachmittag desselben Tages soll der Mann dann durch ein Fenster die Wohnung eines benachbarten Paares betreten haben. Dann griff er den Mann mit dem Messer an und fügte ihm mehrere Schnittwunden zu. Die Frau verletzte er laut Anklage mit dem Messer am Oberkörper. Der Angreifer ließ schließlich von dem Frau und dem Mann ab, als ein Zeuge um Hilfe rief.