Die vermisste 84-jährige Seniorin aus Bellheim (Kreis Germersheim) ist tot. Den Ermittlern zufolge wurde die Leiche, die in einem Haus im Ort gefunden wurde, nun identifiziert.

Die Frau war am Samstag vor drei Wochen aus einem Pflegeheim in Bellheim weggelaufen. Die Polizei hatte nach ihr tagelang mit einem Großaufgebot gesucht, auch in einem Waldgebiet. Dabei waren unter anderem Hubschrauber, Taucher und Polizeihunde im Einsatz.

Vorletzte Woche wurde dann eine weibliche Leiche in einem leerstehenden Gebäude in Bellheim gefunden. Der Besitzer des Gebäudes, das zu Gewerbezwecken genutzt wird, hatte festgestellt, dass ein Fenster aufgebrochen worden war und die Polizei alarmiert.

84-Jährige aus Bellheim kam nicht durch Gewalt ums Leben

Die Obduktion der Leiche hat nun ergeben, dass das Opfer nicht durch Gewalteinwirkung starb. Zunächst war noch unklar, ob es sich bei der Toten um die vermisste 84-Jährige handelt. Aber auch das steht nun laut Polizei und Staatsanwaltschaft zweifelsfrei fest.

Die an Demenz erkrankte Frau starb an Unterkühlung, so ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.

Staatsanwaltschaft Landau prüft: Gab es Versäumnisse beim Pflegeheim?

Die Staatsanwaltschaft Landau geht nun der Frage nach, wie die demenzkranke 84-Jährige das Pflegeheim in Bellheim zunächst unbemerkt verlassen konnte. Und ob es hier möglicherweise Versäumnisse bei der Betreuung gab. Von den Angehörigen der Verstorbenen liege deshalb noch keine Strafanzeige vor, so die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage.