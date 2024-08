Unfall auf A65: Mann ließ sich betrunken vom Autopilot kutschieren

per Mail teilen

Drei Verletzte, zwei Totalschäden und eine Ermittlung wegen Alkohol hinterm Steuer: Das ist die Bilanz nach einem Unfall am Dienstagabend bei Neustadt.

Laut Polizei war der Mann, um den es geht, mit seinem E-Auto auf der A65 in Richtung Landau unterwegs. An der Anschlussstelle Neustadt-Süd habe er dann abfahren wollen. Dummerweise hatte er nach eigenen Angaben noch den Autopiloten aktiviert, berichtet die Polizei: Das Auto war wohl zu schnell für die Ausfahrt.

Der 34-Jährige stieg so in die Eisen, dass sein Wagen ins Schleudern kam und über ein Stück Rasen auf den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Neustadt-Süd rutschte - direkt in einen Transporter.

Fahrer roch nach Alkohol

Der Fahrer und die beiden Menschen in dem Transporter wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann nach Alkohol roch, habe man ihm einen Alko-Test angeboten, so die Polizei. Ergebnis: 1,5 Promille. Der Schaden liegt ersten Schätzungen nach bei mehr als 70.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.