Nach einer Hochzeit in Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) ist ein Baby am Freitagmorgen von einem Hund attackiert und verletzt worden. Es wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Hund um einen Diensthund des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Der belgische Schäferhund (Malinois) hat nach einer standesamtlichen Trauung bei einem Empfang im Freien ein zwei Monate altes Mädchen attackiert. So sieht ein belgischer Schäferhund, ein Malinois, aus (Symbolbild). picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Mohssen Assanimoghaddam Hubschrauber brachte verletztes Baby nach Hundeattacke in eine Klinik Zum Zeitpunkt des Angriffs wurde das Baby von seiner Mutter getragen. Wie schwer das Baby verletzt wurde und wie genau es zum Angriff kam, ist noch unklar. Die Polizei will die Persönlichkeitsrechte der Familie schützen. Das Mädchen schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Mutter wurde laut Polizei nicht verletzt. DasBaby wurde nach der Attacke des Hundes verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht (Symboldbild). picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth Polizeihund beißt Baby: Ermittlungen gegen Ehefrau des Diensthundeführers Der Diensthundeführer war der Polizei zufolge in seiner Freizeit als Gast bei der Hochzeit. Zum Tatzeitpunkt hatte die Ehefrau des Diensthundeführers das Tier an der Leine. Die Polizeiinspektion Haßloch ermittelt jetzt gegen die Frau - wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Tier sei derzeit bei seinem Hundeführer, sagte ein Sprecher der Polizei. Es werden auch noch Zeugen befragt.