Seniorin in Bellheim vermisst

Die Polizei sucht nach einer 84-Jährigen aus Bellheim (Kreis Germersheim), die am Samstag zuletzt gesehen wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizei verließ die 84-Jährige am Samstag gegen 17 Uhr ein Seniorenheim im Adenauerring in Bellheim. Zuletzt wurde sie gegen 19 Uhr in der Riedburgstraße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unklar.

Große Suchaktion der Polizei

Die Polizei sucht nach der Frau und setzt Hubschrauber, Spürhunde und zahlreiche Einsatzkräfte ein.

Vermisste könnte sich in hilfloser Lage befinden

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet.

In Bellheim wird seit Samstag eine Seniorin vermisst. SWR Kriminalinspektion Landau

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß

zierliche Statur

graue, kurze Haare

trug zuletzt ein weißes T-Shirt mit rotem Kragen und pinkfarbenen Turnschuhen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 958-0 melden.

Wer die 84-Jährige sieht, soll sie im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei informieren.