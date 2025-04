Das Freibad Winnweiler im Donnersbergkreis hat die neue Freibadsaison im Westen der Pfalz eingeläutet. Schon früh morgens kamen die ersten etwa 50 Badegäste ins Freibad.

Neben dem kühlen Nass gab es für die Badegäste auch Ostereier und Kaffee. Trotz Nieselregens und nur 12 Grad Außentemperatur haben viele Gäste die Wiedereröffnung des Freibads herbeigesehnt.

Das Bad in Winnweiler ist eines von zwei Freibädern im Land, die mit dem Ostermontag schon in die Freibadsaison gestartet sind. Das Freibad hat in diesem Jahr bereits an die 150 Dauerkarten verkauft - die Betreiber hoffen auf eine sonnige und unfallfreie Schwimmsaison.