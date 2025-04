Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz 861 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Jahr zuvor waren es 747 Unternehmen. Ein Anstieg um gut 15 Prozent. Schon in den beiden Jahren zuvor war die Zahl der Betriebe, die Insolvenz anmelden mussten, gestiegen. 2023 lag die Zahl der Insolvenzanträge gegenüber 2022 um 25 Prozent höher - 2022 waren es 17 Prozent mehr als 2021.

Die meisten Insolvenzanträge stellten 2024 die Unternehmen aus dem Baugewerbe, gefolgt von der Sparte "Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen".

Unter den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz gab es 2024 die meisten Insolvenzanträge in Pirmasens, Zweibrücken und Ludwigshafen. Bei den Landkreisen in Rheinland-Pfalz gab es die meisten Insolvenzanträge im Westerwaldkreis, im Kreis Ahrweiler sowie im Kreis Kusel.