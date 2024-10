Bei der Herstellung von Zement entsteht viel klimaschädliches CO2. Spätestens ab 2040 darf es nicht mehr in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Die Landesregierung will nun Voraussetzungen für eine Alternative schaffen: Baden-Württemberg will ein CO2-Netz unterstützen. Unvermeidbares CO2 soll durch Pipelines in ein CO2-Langzeitlager unter der Nordsee abtransportiert werden. An das Netz sollen in Baden-Württemberg Zementwerke und Müllverbrennungsanlagen angeschlossen werden.