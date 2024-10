Die dritte von vier neuen Radbrücken in Tübingen wird am Mittwoch eröffnet. Sie führt über Bahngleise und verbindet Stadtviertel, die bislang nur über Umwege erreicht werden konnten.

In Tübingen wird am Nachmittag eine neue Radbrücke eröffnet. Sie verbindet den Stadtteil Derendingen, in dem sich Landratsamt und Regierungspräsidium befinden, mit der Europastraße, dem Hauptbahnhof und einem direkten Weg in die Altstadt. Das wird für viele Menschen eine Erleichterung sein. Die Brücke ist vier Meter breit, 365 Meter lang und zieht sich in zehn Metern Höhe über die Bahngleise. 16 Millionen Euro hat sie gekostet. Den Betrag muss die Stadt aber nicht alleine tragen.

Radbrücke in Tübingen beheizt - wie die anderen auch

Die neue Radbrücke West soll im Winter beheizt werden, damit kein Salz gestreut werden muss. Das spare Geld und verlängere die Lebensdauer der Brücke, so die Stadt Tübingen. Die anderen bereits gebauten Radbrücken in Tübingen (über den Neckar beim Wasserwerk und über die Steinlach in der Mitte Tübingens) werden in der kalten Jahreszeit ebenfalls beheizt.

Die Brücke ist ausschließlich für Radfahrende vorgesehen. Zu Fuß soll hier niemand entlang. Pressestelle Universitätsstadt Tübingen

Radverkehrskonzept 2030

Mit einem halben Jahr Verspätung ist die neue Radbrücke nun fertig. Während des Baus durften teilweise nachts keine Züge fahren. Sie gehört zum Radverkehrskonzept 2030 der Stadt, mit dem sie ein lückenloses Radverkehrsnetz schaffen will. Das Ziel: mehr Leute vom Auto auf das Fahrrad lenken. Bei der Finanzierung der Radbrücke West wurde die Stadt vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Regierungspräsidium unterstützt. Von den 16 Millionen Euro zahlte sie selbst nur noch etwa fünf Millionen Euro.

Vierte Brücke ist die Fuß- und Radbrücke Lustnau

Die einzige Brücke, die noch fehlt, ist die Fuß- und Radbrücke in Lustnau. Der nicht barrierefreie Übergang für Fußgänger über den Neckar soll damit ersetzt werden. Seit Mai wird daran gebaut - bis voraussichtlich Mitte 2025, so die Stadt.

Mit Boris Palmer die erste Überfahrt machen

Am Mittwoch ab 14:30 Uhr wird die neue Radbrücke West offiziell mit einem Brückenfest eröffnet. Wer möchte, kann sich Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos), Regierungspräsident Klaus Tappeser (CDU) und vielen mehr bei der ersten Überfahrt anschließen. Auch eine Rikscha wird ein paar Fahrten machen. Im Jugendcafé Bricks gibt es Snacks und Bilder, die den Bauverlauf zeigen.