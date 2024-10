Horchheimer Brücke in Koblenz bekommt breiteren Radweg

Der schmale Radweg über den Rhein an der Horchheimer Brücke in Koblenz ist seit Jahren ein Ärgernis. Jetzt nimmt sich die Stadt des Problems an. Der Weg wird verbreitert.

Die Horchheimer Brücke ist eine Eisenbahnbrücke. Links und rechts der Schienen gibt es jeweils einen Radweg. Allerdings ist einer der beiden Radwege - von Horchheim kommend auf der rechten Seite - schon seit Jahren komplett gesperrt, weil er marode ist. Der Radweg, der bislang noch genutzt wird - von Horchheim kommend auf der linken Seite - ist den größten Teil der Strecke zu schmal und sanierungsbedürftig. An der engsten Stelle ist der Radweg über die Brücke lediglich 1,20 Meter breit. Grund dafür ist ein schmales Dauerprovisorium auf der rechtsrheinischen Seite, das seit 2009 dafür sorgt, dass Radfahrer und Fußgänger überhaupt noch auf die Brücke kommen. Auch der restliche Weg über die Brücke selbst ist lediglich 1,50 Meter breit. Die Auffahrt zur Brücke ist auf der Horchheimer Seite nur 1,20 Meter breit. Dort kommen Fußgänger und Radfahrer kaum aneinander vorbei. Stadt Koblenz Zwei Jahre Bauzeit für neuen Radweg auf Horchheimer Brücke Die Stadt Koblenz hat jetzt angekündigt, den gesamten Weg - inklusive Auf- und Abfahrten auf beiden Rheinseiten - auf eine Breite von 2,50 Meter auszubauen. Ende 2026 soll der neue Radweg auf der Horchheimer Brücke fertig werden. Während der Bauphase sollen Radfahrer und Fußgänger den Weg auf der anderen Seite der Schienen wieder nutzen können - also von Horchheim kommend auf der rechten Seite der Brücke. Dieser Weg wird laut Stadt behelfsmäßig instandgesetzt und durch provisorische Behelfsbrücken auf beiden Rheinseiten zugänglich gemacht. Der Radweg auf der rechten Seite der Schienen - von Horchheim aus betrachtet - ist seit vielen Jahren komplett gesperrt. Dort soll die Radverkehr im kommenden Jahr behelfsmäßig entlanggeführt werden, solange der andere Weg neu gebaut wird. Stadt Koblenz Neuer Radweg kostet etwa zehn Millionen Euro Die Behelfsbrücken werden laut Tiefbauamt in den kommenden Monaten eingerichtet. In dieser Zeit seien die Wege auf beiden Seiten entlang des Rheins - z.B. der Leinpfad in Horchheim - nur ein eingeschränkt nutzbar. Im Januar soll die Verkehrsführung dann geändert und der Rad- und Fußgängerweg auf der Brücke von der einen auf die andere Seite der Schienen verlegt werden. Die Gesamtkosten für den neuen Rad- und Fußgängerweg belaufen sich nach Angaben der Stadt auf knapp zehn Millionen Euro. Davon bezahlt der Bund etwa sieben Millionen Euro mit Fördergeldern.