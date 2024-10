per Mail teilen

In Bissingen hat ein Mann die Bürgermeisterwahl gewonnen, der gar nicht kandidiert hatte. Er bat um eine Bedenkzeit. Diese ist nun zu Ende und der Wahlsieger hat sich entschieden.

Siegfried Nägele, der Wahlsieger der Bürgermeisterwahl in Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) von vor einer Woche, wird nicht der neue Bürgermeister der 3.500-Einwohner-Gemeinde. Das bestätigte die Gemeindeverwaltung dem SWR am Montagmorgen auf SWR-Nachfrage. Zuvor hatten mehrere Zeitungen darüber berichtet. Damit bleibt Bissingen vorerst weiter ohne Bürgermeister.

Wahlsieger lehnt Amt wegen "beruflicher und persönlicher Situation" ab

Die Esslinger Zeitung zitiert Nägele (UWV) mit den Worten: "Nach Abwägung aller Zusammenhänge und im Rahmen der aktuellen kommunalen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie meiner beruflichen und persönlichen Situation" habe er die Wahl abgelehnt. Rund 600 Menschen waren laut der Zeitung "Der Teckbote" am Sonntagabend in die Gemeindehalle gekommen, um zu hören wie der bislang stellvertretende Bürgermeister sich entscheidet.

Bissingen: Siegfried Nägele hatte 50,5 Prozent erhalten

Bei der Bürgermeisterwahl vor einer Woche hatten 811 Bürgerinnen und Bürger den Namen des 61-Jährigen händisch in die sogenannte freie Zeile des Stimmzettels eingetragen und ihn so mit einer absoluten Mehrheit von 50,5 Prozent gewählt. Mit den beiden zur Wahl stehenden Kandidaten seien sie unzufrieden gewesen, unter anderem wegen zu wenig Verwaltungserfahrung, gaben einige Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem SWR an.

Nach der Wahl hatte Nägele um Bedenkzeit gebeten, bevor er nun final ablehnte. Jetzt wird es Neuwahlen geben. Die Bürgermeisterwahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Marcel Musolf (FW) Anfang Oktober seinen neuen Job als Esslinger Landrat antrat.