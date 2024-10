Eine Bürgermeisterwahl im Landkreis Esslingen ist am Wochenende zu einem besonderen Ergebnis gekommen: Der stellvertretende Bürgermeister gewann, obwohl er nicht kandidiert hatte.

Zwei Kandidaten standen in Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) zur Wahl, doch es wurde ein Dritter: Siegfried Nägele konnte am Wochenende 811 Stimmen gewinnen, obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel stand. Die Bürgerinnen und Bürger hatten ihn in die sogenannte freie Zeile eingetragen. Aus dem Rathaus heißt es, dass der Gemeinderat der Unabhängigen Wählervereinigung auf 50,5 Prozent der Stimmen kommt - eine absolute Mehrheit. Nun hat der 61-Jährige bis zum Ende der Woche Zeit sich zu überlegen, ob er die Wahl annimmt.

Nägele ist erfahrender Gemeinderat

Seit 25 Jahren ist Siegfried Nägele (UWV) der stellvertretende Bürgermeister in Bissingen an der Teck, die letzten 13 Jahre an der Seite von Marcel Musolf. Der trat Anfang Oktober seinen neuen Job als Landrat des Landkreises Esslingen an und hinterließ damit einen freien Posten in Bissingen an der Teck.

Die freie Zeile bei einer Bürgermeisterwahl Auf dem Stimmzettel bei Bürgermeisterwahlen gibt es eine sogenannte freie Zeile. Sie steht unter den Kandidatinnen und Kandidaten. In die freie Zeile können Wählerinnen und Wähler eine Person eintragen, die sich gar nicht zur Wahl aufgestellt hat. Die einzige Voraussetzung ist, dass die- oder derjenige als wählbar gilt. Wählbar sind grundsätzlich alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre und weder vom Wahlrecht noch von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Auch alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können gewählt werden, wenn sie in Deutschland wohnen. Gewinnt eine Person, die in die freie Zeile eingetragen wurde, die Wahl, kann sie die Wahl annehmen oder ablehnen.

Endgültiges Ergebnis am Montagabend

Die beiden anderen Kandidaten Robert Beck, der sich aktiv für die CDU engagiert, und Björn Haigis kommen jeweils auf rund 20 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von rund 60 Prozent. Das endgültige Ergebnis steht am Montagabend nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses fest.