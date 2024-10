Bürger von Neulingen stimmen über Flüchtlingsunterkunft ab

per Mail teilen

Die Bürger von Neulingen im Enzkreis entscheiden an diesem Sonntag, ob im Ortsteil Göbrichen eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird. Die Initiatoren des Bürgerentscheids halten den Standort für ungeeignet.

Inmitten eines Gewerbegebiets im Ortsteil Göbrichen will die Enzkreis-Gemeinde Neulingen eine Unterkunft für 32 Geflüchtete bauen. Das Vorhaben auf dem gemeindeeigenen Grundstück stößt jedoch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Ablehnung.

Bürgerentscheid der Neulinger am Sonntag

Deshalb hat eine Initiative einen Bürgerentscheid über das Bauvorhaben erwirkt, der an diesem Sonntag stattfindet. Gegner des Vorhabens sagen unter anderem, das Grundstück sei ungeeignet. Die Gemeinde dagegen sagt: Das Grundstück sei die einzige langfristige Option für den Bau einer Unterkunft.

Abstimmung gingen Informationsveranstaltungen voraus

Im Vorfeld hatten beide Seiten für ihre Positionen geworben - etwa Ende September. Damals stand ein Info-Pavillon der Gemeinde einer Gruppe der Bürgerinitiative auf einem Platz vor dem geplanten Neubau gegenüber. In dem Pavillon der Gemeinde stand Bürgermeister Michael Schmidt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Rund 50 Interessierte nahmen das an diesem Tag in Anspruch.

Schmidt hatte seine Argumente parat. Die lauten etwa: Alle bestehenden Unterkünfte seien nahezu voll belegt - dennoch erwarte man bis Ende des Jahres weitere 40 Personen. Das Grundstück in Göbrichen sei das einzige in Gemeindebesitz, das langfristig als Unterkunft infrage komme, führte Schmidt weiter aus. Alle vorgeschlagenen Alternativen seien entweder baurechtlich nicht möglich oder lägen direkt neben Wohngebieten, was ja viele - seien die Befürchtungen berechtigt oder nicht - ebenfalls vehement ablehnten.

Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Dann kann ich die Möglichkeiten nicht auf der Straße liegen lassen.

Dass der Standort zu abgelegen sei, lässt der Bürgermeister nicht gelten - gebe es doch auch viele Wohngebäude, die ebenfalls etwas abseits lägen und keine Spielplätze oder Läden vor der Tür hätten. Außerdem gibt es laut Schmidt in dem benachbarten Teilort Bauschlott ausreichend Einkaufsmöglichkeiten - und nach Bauschlott genügend gute Busverbindungen.

Gegner befürchten Nachteile für Geflüchtete - und für sich

Anders sahen das die sechs Vertreter der Bürgerinitiative in knall-orangenen T-Shirts mit der Aufschrift "Neulinger Bürgerbegehren 2024". Auch sie verteilen auf dem Platz Info-Broschüren. Eine Mitinitiatorin des Bürgerbegehrens erklärte dort ihre Bedenken:

Es gibt nichts, keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Platz für die Kinder. Die werden sich dann alle auf der Straße aufhalten.

700 Unterschriften hätten sie für das Bürgerbegehren gesammelt, erzählt Georg Lindenmeier, einer der Initiatoren. "Doppelt so viele wie nötig". Seit Monaten kämpfen er und seine Mitstreiter gegen die geplante Unterkunft für 32 Geflüchtete.

Das Grundstück liegt an einer kleinen Stichstraße im Gewerbegebiet von Göbrichen. Auf ihm steht eine Holzhütte, die bereits für die Unterbringung von Flüchtlingen verwendet wird. Der völlig falsche Standort für einen Neubau, sind einige Bürger überzeugt. Andere Argumente: Viel zu klein, viel zu beengt, viel zu abgelegen.

Wir wollen nicht das Sankt-Florian-Prinzip, also irgendwo anders bauen. Wir wollen eine bessere Lösung.

Mitglieder der Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid in die Wege geleitet haben. SWR Peter Lauber

"Wir sind gegen den Standort"

"Wir sind nicht gegen Flüchtlinge, wir sind gegen den Standort", betonen die Gegner immer wieder. Es sind nicht nur baurechtliche Bedenken, die sie vorbringen. Lindenmeier, der in direkter Nachbarschaft einen Metallbaubetrieb führt, befürchtet auch Konflikte zwischen Bewohnern und den anliegenden Betrieben oder Vorbeikommenden.

Es geht schon auch um die aktuellen Ereignisse. Die Leute haben Angst und machen sich Sorgen.

Mehrere Alternativen hätten sie Bürgermeister Schmidt unterbreitet, ärgert sich Lindenmeier. Doch die hätten ihn alle nicht interessiert. Man solle die Leute doch lieber dezentral unterbringen. Leerstände gebe es in Neulingen genug, meint seine Mitstreiterin Angela Messer. So ließen sich die Menschen auch viel besser integrieren, ist sie überzeugt.

Nicht ideal, aber einzige Möglichkeit

Dass der Standort vielleicht nicht ideal sei, meinen auch viele andere Neulinger, die zu der Info-Veranstaltung gekommen sind. Klar wird aber auch: Einen besseren kennen sie nicht. Man müsse die Menschen doch irgendwie unterbringen, so ein älterer Herr. Sonst seien für die Gemeinde hohe Ausgleichszahlungen fällig. Ähnlich sieht das auch ein weiterer Herr:

Wir haben keine andere Möglichkeit. Die Zeit drängt, die Bürgerinitiative hemmt und blockiert. Alles verschiebt sich und keiner weiß, was dann passiert.

Wirbt für das Bauvorhaben der Gemeinde: Neulingens Bürgermesiter Michael Schmidt (2. v. li.) SWR Peter Lauber

Was passiert nach dem Bürgerentscheid?

Sollte der Bürgerentscheid Erfolg haben, werde sich die Gemeinde selbstverständlich daran halten, sagt Schmidt. Was dann passiere, wisse er heute noch nicht.

Die Befürchtungen, die bestünden, habe man überall im Ort, sagt Bürgermeister Schmidt. "Ich kann die Menschen aber nicht im Wald unterbringen", meint er. Das könne ganz und gar nicht im Sinne einer gelingenden Integration sein.