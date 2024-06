Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Katharina Fuß.

6:11 Uhr Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird in Stuttgart verliehen In Stuttgart wird heute Abend der Deutsche Dokumentarfilmpreis im Rahmen des SWR Doku Festivals verliehen. Er ist einer der renommiertesten Preise in der Dokumentarfilm-Branche. 14 Filme sind in unterschiedlichen Kategorien nominiert. Der Film "Schleimkeim - Otze und die DDR von unten" von Filmemacher Jan Heck aus Balingen ist in gleich zwei Kategorien nominiert. Das gab es noch nie. Mit elf anderen Filmen konkurriert er um den Hauptpreis, der mit 20.000 Euro dotiert ist. Weitere Kandidaten sind der Film "Die Kinder aus Korntal" über Misshandlung in einem Kinderheim oder auch der Film "Total Trust" über Überwachung per Gesichtserkennung in China.

6:07 Uhr Fällt das Southside-Festival ins Wasser? Deichkind, The Offspring, K.I.Z, Avril Lavigne - und das ist nur eine kleine Auswahl der Bands und Künstler, die in den kommenden drei Tagen nach Baden-Württemberg kommen. Das "Southside"-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) ist längst ausverkauft. Gestern Abend gab es bereits erste Konzerte und daher reiste auch ein Großteil der rund 65.000 Besucher schon an. Nur die Wetteraussichten sehen nicht so rosig aus. Starkregen und Gewitter sind heute möglich, erst am Sonntag soll es trocken bleiben. Aber echte Festival-Fans haben auch Spaß im Matsch, habe ich mir sagen lassen. Bleibt nur zu hoffen, dass alle ihre Gummistiefel und Regenjacken eingepackt haben. Neuhausen ob Eck 65.000 Menschen erwartet Southside-Festival: Tausende Besucher angekommen - Starkregen und Gewitter am Freitag? In Neuhausen ob Eck beginnt am Freitag das Southside-Festival. Rund 65.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Diese müssen sich auf viel Regen, im Zweifel sogar Gewitter einstellen. Sendung am Fr. , 21.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Mit Bands wie The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind geht heute das Southside Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) in eine neue Runde. Bis übermorgen treten mehr als 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch Ed Sheeran, Avril Lavigne und Ayliva. Rund 65.000 Musikfans werden auf dem ehemaligen Militärflugplatz erwartet. Das Festival ist ausverkauft. Nach mehr als fünfjähriger Planung stellt die Deutsche Bahn heute ihre Empfehlung für die neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm vor. Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke soll in der Zukunft die mittlerweile rund 170 Jahre alte Bestandsstrecke bei Fernverbindungen ersetzen. "Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist eine der meistbefahrenen Strecken im Süden Deutschlands", betont die DB. Sie ist Teil der europäischen Magistrale von Paris nach Budapest, in Deutschland ist die Strecke für die Verbindungen von München nach Stuttgart wichtig. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird heute im Stuttgarter Kino Gloria verliehen. Die Preisverleihung findet im Rahmen des SWR Doku Festivals statt, das noch bis Samstag in Stuttgart gefeiert wird.

6:04 Uhr Unfall nach riskantem Überholmanöver bei Hockenheim Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nach einem riskanten Überholmanöver schwer verletzt worden. Laut Polizei überholte der 23-Jährige nahe Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis gestern Abend drei Autos mit überhöhter Geschwindigkeit. Das erste Auto der Kolonne scherte in diesem Moment aus, um einen Rennradfahrer am Fahrbahnrand zu überholen. Der Motorradfahrer prallte von hinten auf den Wagen und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

6:01 Uhr Bund-Länder-Treffen: Keine Einigung auf Pflichtversicherung nach Hochwasser Stundenlang haben die Regierungschefs der Länder gestern mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. Nach den vergangenen Unwettern auch bei uns in Baden-Württemberg ging es unter anderem auch um eine verpflichtende Versicherung für Elementarschäden. Allerdings gab es da keine Einigung. Die Bundesregierung schlägt eine Angebotspflicht vor: Bei neuen Verträgen sollen die Unternehmen die Versicherung gegen Elementargefahren wie Hochwasser und Schneedruck in das Angebot einbeziehen, die Kunden könnten den Schutz aber ablehnen. Bei bestehenden Verträgen sollen die Hausbesitzer vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass ihnen dieser Versicherungsschutz fehlt. Den Bundesländern ist das zu wenig. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte nach dem Hochwasser vor drei Wochen erneut auf eine Pflicht für eine Elementarversicherung gedrängt. Rheinland-Pfalz Absicherung gegen Naturkatastrophen Keine Einigung zwischen Bund und Ländern bei Pflichtversicherung Bund und Länder haben sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin nicht auf eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einigen können. Das teilten sie am Donnerstagabend mit. 0:00 Uhr Die Nacht SWR1 Sendung am Fr. , 21.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg