Hat Lidl illegal seine Filial-Flächen vergrößert?

Der Discounter Lidl soll seine Filialen jahrelang ohne Genehmigung vergrößert haben. Auf diesen illegalen Flächen habe das Unternehmen dann Milliardenumsätze gemacht.

Nach einem Bericht des "Manager-Magazins" soll der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) offenbar verbotene Tricks eingesetzt haben, um seine Umsätze zu steigern. Das Blatt wirft dem Unternehmen unter Berufung auf ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auftragnehmer vor, wohl seit den 90er-Jahren heimlich die Flächen von Filialen vergrößert zu haben. Dem Discounter sei es vor allem darum gegangen, den Umsatz je Filiale zu steigern.

Verkaufsflächen sollen sich über Nacht vergrößert haben

Die Vergrößerung war laut dem Bericht von vorneherein angelegt gewesen. So konnten Trennwände für die Lagerfläche herausgenommen werden. Auf diese Art und Weise wurden aus 800 Quadratmetern Verkaufsfläche teilweise 1.200 Quadratmeter. Durch die illegale Erweiterung der Verkaufsfläche habe sich der Discounter einen Wettbewerbsvorteil gesichert. Gleichzeitig habe die Erweiterung auch die Effizienz gesteigert. Dadurch dass mehr Ware im Laden ist, müssen die Mitarbeiter seltener ins Lager laufen. Das spart Personalkosten. Der Umsatz soll in den betroffenen Filialen durch die zusätzliche Verkaufsfläche um 10 bis 20 Prozent gestiegen sein. Das Magazin vermutet, dass einige dieser Filialen womöglich heute noch in Betrieb seien.

Schummelei flog in einigen Fällen auf

In manchen Fällen flog der Betrug laut dem Bericht auch auf. So bemerkte die Baubehörde des Rhein-Neckar-Kreises, dass eine Filiale bei Mannheim 200 Quadratmeter größer war als erlaubt. In einzelnen Fällen gab es Bußgelder in jeweils vierstelliger Höhe. Nur selten seien höhere Summen angesetzt worden. Lidl habe dann die Wände wieder eingezogen.

Folgen sind unklar

Schätzungen zufolge könnte Lidl mit dieser Art und Weise mehr als 2,5 Milliarden Euro zusätzlich erlöst haben. Mögliche Folgen für Lidl und die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind noch unklar. Lidl antwortete dem Heft, die Vorgänge seien zu lange her und könnten nicht mehr nachvollzogen werden. Wer die Anweisungen gab oder ob Inhaber Dieter Schwarz davon wusste, ist unklar. Gegenüber dem "Manager-Magazin" äußerte sich eine Sprecherin nicht dazu.