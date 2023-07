Lidl will in Frankreich offenbar hunderte Filialen der Supermarktkette "Casino" übernehmen. Der Discounter habe einen Brief an die Eigner des Unternehmens geschrieben.

Der Lebensmitteldiscounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) will in Frankreich weiter expandieren. Laut der belgischen Lebensmittelzeitung "Retaildetail" will Lidl 600 Filialen der französischen Handelskette "Casino" übernehmen.

"Frankreich ist Schlüsselmarkt für Lidl"

Demnach hat der Lidl-Vorstandsvorsitzende Kenneth McGrath in einem Schreiben an den Eigner des Unternehmens sein Interesse an der Übernahme der Filialen der angeschlagenen Casino-Gruppe angemeldet.

In dem Schreiben heißt es offenbar auch, dass Frankreich ein Schlüsselmarkt für Lidl sei. Derzeit betreibt der Discounter mehr als 1.600 Filialen in Frankreich. Bei den 600 zusätzlichen Filialen soll es sich um Supermärkte in ganz Frankreich handeln.