per Mail teilen

Wegen des hohen Wasserverbrauchs wurden deutsche Supermarkt-Ketten darauf hingewiesen, keine Erdbeeren aus Dürre bedrohten Gebieten zu verkaufen. Lidl sieht das anders.

Trotz Kritik verkaufen deutsche Discounter, darunter Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) weiter spanische Erdbeeren aus der Region rund um den von Dürre bedrohten südspanischen Nationalpark Doñana.

Lidl verwies auf Bemühungen zum Wasserschutz in der Spanischen Region. Mit den Lieferanten vor Ort wolle man weiter zusammenarbeiten, so das Unternehmen. Die Organisationen Foodwatch und Campact hatten zuvor deutsche Supermarkt-Ketten wegen des hohen Wasserverbrauchs beim Anbau aufgefordert, keine Erdbeeren mehr aus der Region nahe dem von Dürre bedrohten Nationalpark zu verkaufen. In dem spanischen Nationalpark geht der Grundwasserspiegel schon seit längerem zurück, auch wegen legaler und illegaler Brunnen, wie Umweltschützer beklagen.