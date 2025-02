Christoph Schöneberger arbeitet als Multimedia-Redakteur beim SWR. Er ist für Online, Hörfunk und Fernsehen im Einsatz.

Christoph Schöneberger arbeitet als Multimedia-Redakteur für das Studio Stuttgart. Er ist als Reporter unterwegs, spricht die Regionalnachrichten im Hörfunk, schreibt Artikel für Online oder fertigt Stücke für das Fernsehen an. Dabei berichtet er vor allem über Wirtschaft, aber auch über Politik, Prozesse oder Buntes.

Vor dem SWR

Studiert hat Christoph Schöneberger an der Universität Konstanz und an der Karls-Universität in Prag. Seit 2018 ist er in Baden-Württemberg journalistisch tätig. Sein Volontariat hat er bei einem Radiosender in Stuttgart gemacht.