Zur Landesgartenschau in Wangen im Allgäu sind bereits über 300.000 Besucher gekommen. Den Organisatoren zufolge wurde die Marke Donnerstagvormittag überschritten.

Seit der Eröffnung der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) Ende April sind schon über 300.000 Besucher auf das Gelände gekommen. Den Organisatoren zufolge wurde die Marke am Donnerstag von einer Reisegruppe aus der Schweiz überschritten.

Reisegruppe völlig überrascht

Gartenschau-Geschäftsführerin Edith Heppeler empfing die Gruppe Donnerstagvormittag an einem der Haupteingänge der Schau, um sie zu beglückwünschen. Die 50 Frauen seien davon völlig überrascht gewesen, hieß es. Sie gehören zum "forum elle", einer Frauenorganisation aus dem Raum Winterthur und bekamen als Geschenk Gartenschau-Hüte, um sonnengeschützt ihre gebuchte Führung starten zu können.

Gartenschaumacher mit Resonanz sehr zufrieden

Mit 300.000 Besuchern in zwei Monaten sieht sich die Landesgartenschau auf einem guten Weg. Sie hofft, bis zum Ende der Schau Anfang Oktober mindestens 600.000 Besucherinnen und Besucher verbuchen zu können. Sei die Resonanz aber weiter so gut wie bisher, könnten es weit mehr werden, so die Organisatoren.

Landesgartenschau bietet Blumenpracht auf 45 Hektar Fläche

Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu findet auf einem 45 Hektar großen Gelände statt, das der Größe von gut 60 Fußballfeldern entspricht. Auf ihm gibt es neben extra gepflanzten Blumen, Sträuchern und Bäumen bis Oktober auch mehr als 2.000 Veranstaltungen – unter anderem jeden ersten Donnerstag im Monat den "Talk im Grünen", zu dem das SWR Studio Friedrichshafen interessante Gäste einlädt. Zuletzt kam die Schlagersängerin Anita Hofmann.