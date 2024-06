Trotz Regenschauer: Gute Laune beim Talk im Grünen mit Anita Hofmann

Am Donnerstag war Schlagersängerin Anita Hofmann auf der Landesgartenschau in Wangen. Beim "Talk im Grünen" mit dem SWR sprach sie über ihr neues Album und ihre Biografie.

Die Schlagersängerin Anita Hofmann war am Donnerstag auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Gemeinsam mit SWR-Moderator Dirk Polzin sprach sie über ihr neues Album und ihre Biografie, aber auch über Veränderungen in ihrer neuen Karriere als Solo-Künstlerin. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Hallodrian Jazzband aus Wangen im Allgäu.

Der "Talk im Grünen" mit Schlagersängerin Anita Hofmann auf der Landesgartenschau in Wangen in Bildern:

Die aufgestellten Stühle vor der Bühne waren bis auf den letzten Platz belegt. Zu Beginn sprach Hofmann über ihrer Solo-Karriere. Die Schlagersängerin aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) war davor Jahrzehnte lang gemeinsam mit ihrer Schwester Alexandra als "Geschwister Hofmann" in der Schlagerbranche sehr erfolgreich. Während der Corona-Pandemie beschlossen die Schwestern, getrennte Wege zu gehen. Das war damals eine große Umstellung für sie: "Ich habe gedacht, wir spielen als Duo bis wir in Rente gehen."

Gute Stimmung trotz Gewitter

Außerdem erzählte sie von dem Entstehungsprozess ihres neuen Albums und ihrer Beziehung zu ihren Fans, die sie ihre zweite Familie nennt. Sogar zu ihrer Hochzeitsreise mit Ehemann Christian Filip, erzählt Hofmann, habe sie Fans eingeladen. Wie eng die Beziehung zu ihrer Fangemeinde ist, zeigte sich auch beim Talk im Grünen: Als ein kurzer Regenschauer über die Landesgartenschau zog, holte Hofmann die Zuschauer, die keinen Platz unter dem Regenschirm hatten, kurzer Hand auf die Bühne und das Gespräch wurde im Stuhlkreis fortgesetzt.

Als der Regen einsetzte holten Anita Hofmann und Dirk Polzin das Publikum kurzer Hand auf die Bühne unter ein schützendes Dach. SWR

Erste Veranstaltung wegen schlechten Wetters abgesagt

"Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu sollte Anfang Mai erstmals auf der Landesgartenschau über die Bühne gehen. Schauspielerin ChrisTine Urspruch hatte zugesagt und war auch gekommen. Doch bei Sturm und Regen und ungemütlichen Temperaturen kamen die Verantwortlichen des SWR Studios Friedrichshafen zu dem Schluss, "Talk im Grünen" am späten Nachmittag kurzfristig abzusagen.

Alle waren da. ChrisTine Urspruch, die Band "VollgasBrass" und Moderator Wolfgang Wanner. Aber das Wetter spielte nicht mit. SWR

Alle Beteiligten waren sich einig

Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit ChrisTine Urspruch und den Musikern von "VollgasBrass" aus Isny im Allgäu. Die Bühne ist zwar überdacht, aber das Publikum auf den Stühlen vor der Marktbühne wäre Wind und Regen ausgesetzt gewesen. Die Gäste haben alle zugesagt, wenn irgendwie möglich bei einem Alternativtermin wieder mit dabei zu sein. Das SWR Studio Friedrichshafen wird diesen Termin in Kürze bekannt geben.

Bekannt als Gerichtsmedizinerin aus dem ARD-Tatort

ChrisTine Urspruch ist in Remscheid geboren, sie lebt aber seit mehreren Jahren in Wangen im Allgäu. Für sie war der "Talk im Grünen" also ein Heimspiel. Schon als junge Studentin hatte sie sich für das Theater interessiert. Sie spielte an Bühnen wie Bonn und Basel. Sie engagiert sich auch bei den Festspielen in Wangen. Bundesweit bekannt geworden ist sie mit Kino- und Fernsehrollen, vor allem als Gerichtsmedizinerin im ARD-Tatort aus Münster.