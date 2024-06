Die Polizei sucht rund um die Psychiatrie in Winnenden nach einem 20-Jährigen. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Ob von ihm eine Gefahr ausgeht, ist unklar.

In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wird ein 20-Jähriger vermisst. Nach Angaben der Polizei kommt er aus einer psychiatrischen Einrichtung und befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine Gefahr von dem Mann ausgeht.

Winnenden: Suche nach vermisstem Mann mit Hubschrauber

Bei der Suche in Winnenden hatte die Polizei am Vormittag einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen Mittag waren noch mehrere Streifenwagen im Einsatz. Auch am Nachmittag war der Vermisste noch nicht aufgetaucht, so ein Polizeisprecher. Das Personal der Psychiatrie in Winnenden hatte den Mann als vermisst gemeldet. Er war nicht auf einer geschlossenen Station untergebracht, teilte das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag weiter mit.

Der Vermisste trug zuletzt einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift 81 und eine hellgraue Jogginghose. Er hatte viele Ringe an den Händen und war barfuß unterwegs.