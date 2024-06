In Neuhausen ob Eck ist am Freitagnachmittag das Southside Festival gestartet. Rund 65.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Das Festival ist bislang geprägt von Regen und grandioser Stimmung.

Kräftiger Dauerregen hat den ersten Tag des größten Musik-Festivals in Baden-Württemberg, das Southside in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen), bestimmt. Am Vormittag fielen schon viele Tropfen, dazwischen war es kurz trocken und die Sonne kam heraus. Aber kurz nachdem die ersten Bands auf den insgesamt vier Bühnen loslegten, öffneten sich wieder die Schleusen und es fiel kräftiger Dauerregen. Es schien, als würde das Southside in diesem Jahr zu einem "Versauf-Side".

Das gesamte Festivalgelände - außer der asphaltierte Teil des ehemaligen Bundeswehrflugplatzes - wurden zu einer Matsch- und Pfützenlandschaft - inklusive dem Campingbereich. Gummistiefel und Regenjacken sind also das Must-Have beim diesjährigen Southside.

Super Stimmung trotz Regen, Wind und Kälte

Im strömenden Regen, der nur in Nuancen mal stärker, mal weniger stark war, lauschten, tanzten und hüpften die Besucherinnen und Besucher am Freitag zu den Klängen von Feine Sahne Fischfilet, Sum 41 und den Headlinern Bring Me The Horizon und Deichkind. Die Stimmung auf und vor der Bühne war - vielleicht auch wegen der Woodstock-ähnlichen Verhältnisse - ausgelassen. Erst nach 21 Uhr ließ der Regen etwas nach. Danach setzten Wind und Kälte den durchnässten Menschen auf dem Gelände zu. Die Rettungsdienste meldeten aber keine Einsätze wegen Unterkühlung.

Megastar Ed Sheeran am Samstagabend

Der Southside-Samstag begann bereits am Mittag. Unter anderem mit dabei: The Gaslight Anthem, Ski Aggu, und Kontra K. Festival-Höhepunkt dürfte aber der Auftritt von Megastar Ed Sheeran sein. Der Brite spielt sonst eher selten auf Musikfestivals, sondern füllt schon allein die größten Arenen der Welt. Sein Besuch auf dem Southside ist deshalb etwas besonders. Ed Sheeran soll um 23 Uhr die Bühne betreten. Sein Auftritt wird vom SWR live gestreamt.

Prächtige Stimmung bei den 65.000 Menschen auf dem Southside. SWR Harry Röhrle

Staus bei der Anreise rund um Neuhausen ob Eck

Bereits am Donnerstagabend sind viele Tausend Besucherinnen und Besucher angereist, mit Zelten, Bollerwagen, bunter Deko und Bierkisten. Schon da spielten erste Bands. Bei der Anreise kam es laut Polizeipräsidium Konstanz zu Staus rund um den ehemaligen Militärflugplatz, auf dem bis Sonntag rund 65.000 Besucher und Besucherinnen erwartet werden.

Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Schon an den Tagen vor dem Festival war klar: Die Musikfans sollten sich mit Gummistiefeln und Regenponchos ausstatten. Zu Regen könnten sich laut Deutschem Wetterdienst auch Blitz und Donner sowie Starkregen in Neuhausen ob Eck gesellen. Außerdem ist teils kräftiger Wind angekündigt. Der Veranstalter FKP Scorpio erklärte am Freitagabend, man beobachte die Wetterlage genau und werde bei Handlungsbedarf die Besucherinnen und Besucher informieren.

Auch am Samstag wird es wohl immer wieder Regen geben. Erst am Sonntag bleibt es trocken mit jeder Menge Sonnenschein bei etwa 25 Grad. Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters mehr als 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf vier großen Bühnen auf. Das Gelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder. Das Festival ist laut Veranstalter ausverkauft.

Drohnen beim Southside verboten

Derweil weist das Polizeipräsidium Konstanz auf ein Drohnenflugverbot auf und über dem gesamten Festivalgelände hin. Das gilt in einem Radius von 2,8 Kilometern.