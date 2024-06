BW-Newsticker am Morgen: Deutschland macht EM-Achtelfinale klar, 25-Jähriger soll Familienmitglied erschossen haben

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:34 Uhr Kritik an Essen, Trinken und Toiletten für Polizei bei der EM Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Verpflegung für die Einsatzkräfte während der Fußball-EM in Stuttgart als mangelhaft kritisiert. Die Gewerkschaft berichtet von zahlreichen Beschwerden nach den ersten Einsatztagen. Die Verpflegung der Einsatzkräfte in Stuttgart sei unzureichend, vor allem angesichts der langen Arbeitstage von bis zu zwölf Stunden täglich, sagte der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer. Die Versorgung mit Essen und Trinken reiche für einen solchen Einsatz nicht aus. Sie bestehe aus Lunchpaketen mit zwei Brötchen, zwei Schnittchen und einem Apfel. Außerdem gebe es zu wenig Toiletten. Polizeibeamte hätten in ihrer Not fast versucht, einen Toilettenwagen gewaltsam zu öffnen. Verpflegung für die Polizisten, die während der Fußball-EM im Einsatz sind. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Deutsche Polizeigewerkschaft

6:25 Uhr So wird heute das Wetter in BW Es bleibt heute wechselhaft. Dicke Quellwolken bringen zunächst ganz im Süden - im Südschwarzwald, am Bodensee und Richtung Allgäu - neue Schauer, während im Norden noch die Sonne scheint. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken nach Norden aus. Am Nachmittag und Abend ist in weiten Teilen des Landes mit Schauern zu rechnen. Im Nordosten von BW könnte es kräftigere Regenfälle und Gewitter geben, teils mit lokalem Unwetterpotenzial. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,8 MB | MP4)

6:09 Uhr 25-Jähriger soll Familienmitglied erschossen haben Die Polizei hat einen 25-Jährigen festgenommen, der einen Familienangehörigen erschossen haben soll. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, einen 85-Jährigen in dessen Wohnhaus in Waldburg (Kreis Ravensburg) getötet zu haben, so Polizei und Staatsanwaltschaft gestern. Nach der Tat wählte der Verdächtige den Angaben nach selbst den Notruf und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Das Motiv war zunächst unklar.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig In Berlin treffen sich heute die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder zu ihrer Konferenz (MPK). Zuerst sind sie unter sich, dann kommt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu. Ein Thema wird eine Elementarpflichtversicherung sein. Nach den Hochwassern Anfang des Monats dringt Baden-Württembergs Ministepräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneut auf eine Versicherungspflicht. Ein weiteres Thema ist die Migrationspolitik mit Asylverfahren in Drittstaaten und der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Am Bodensee in Unteruhldingen wird heute Nachmittag mit einem Festakt das neue Pfahlbaumuseum eröffnet. Der Neubau kostete 14,5 Millionen Euro. Zu sehen gibt es neben den Nachbauten von Pfahlbauhäusern aus Stein- und Bronzezeit unter anderem einem Einbaum und weitere Originalfunde. Die ostfranzösische Region Grand Est und die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland stellen die Sommer-Aktion für junge Menschen unter 28 Jahren vor. Im Juli und August sollen sie mit dem Deutschlandticket beziehungsweise mit dem "Pass Jeune" mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch in die jeweilige europäische Nachbarregion reisen dürfen.