per Mail teilen

Ein 25-jähriger Mann soll am Dienstag bei Waldburg (Kreis Ravensburg) einen 85-jährigen Familienangehörigen erschossen haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen, der am Dienstagvormittag einen 85-jährigen Familienangehörigen in dessen Wohnhaus bei Waldburg erschossen haben soll. Laut Polizeiangaben rief der Tatverdächtige selbst den Notruf an und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Ermittler beschlagnahmten die Tatwaffe. In welchem Familienverhältnis das 85-jährige Opfer und der 25-Jährige standen, sagte die Staatsanwaltschaft nicht. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, heißt es von der Polizei. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.