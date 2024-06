Wegen Exhibitionismus: Freiburger Staatsanwaltschaft ermittelte gegen hochrangigen Polizisten

Ein Polizist hat sich in einem Geschäft in Ettenheim (Ortenaukreis) in der Öffentlichkeit entblößt. Das hat die Staatsanwaltschaft Freiburg auf SWR-Anfrage bestätigt. Der Mann ist kein Unbekannter.

Ein hochrangiger Polizeibeamter hat sich im September vergangenen Jahres in einem Geschäft in Ettenheim (Ortenaukreis) ausgezogen, so die Staatsanwaltschaft Freiburg auf SWR-Nachfrage. Das Vergehen wurde demnach auf Video aufgezeichnet. Das Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten sei eingestellt worden, da kein hinreichender Tatverdacht einer Straftat vorgelegen habe, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Stattdessen habe es sich bei dem exhibitionistischen Vorfall um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt. Das Verfahren sei an die zuständige Bußgeldstelle im Landratsamt Ortenaukreis weitergeleitet worden. Die Bild-Zeitung hatte zuerst berichtet.

Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit

Das Landratsamt bestätigte dem SWR, dass es wegen eines exhibitionistischen Vorfalls im September 2023 in Ettenheim ein Bußgeld in Höhe von 750 Euro erhoben habe, ohne jedoch den Namen der Person zu nennen. Das Bußgeld sei in der vergangenen Woche verhängt worden.

Exhibitionismus: Das sagt das deutsche Recht Exhibitionismus kann als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat behandelt werden. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, zum Beispiel inwieweit das Entblößen der sexuellen Befriedigung dient und ob und wie schwer dabei andere Menschen belästigt werden. Exhibitionistische Handlungen vor Kindern gelten in der Regel als sexueller Missbrauch. Der Straftatbestand Exhibitionismus ist in Deutschland die einzige Sexualstraftat, die per Gesetz nur Männer begehen können.

Polizist klärte Mordfälle auf

Bei dem in Ettenheim auffällig gewordenen Mann handelt es sich um einen Kriminaloberrat. Er war unter anderem an den Mordermittlungen eines Falls aus dem Jahr 2016 beteiligt, in der sogenannten Soko "Erle". Damals wurde eine 27-jährige Joggerin in Endingen am Kaiserstuhl getötet.