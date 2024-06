Am Bodensee droht eine Mückenplage

Durch den hohen Wasserstand im Bodensee könnten sich Mücken in der Bodenseeregion schnell vermehren. Ein Experte rechnet mit einer Mückenplage, einige Orte sind bereits betroffen.

Durch das Hochwasser droht am Bodensee eine Mückenplage. An einigen Orten, wie im Bodenseekreis, ärgern die Mücken die Bewohner bereits. Rainer Bretthauer ist Biologe und Mückenexperte. Er lebt in Radolfzell am westlichen Bodensee und rechnet damit, dass in wenigen Tagen die Stechmücken, auch Schnaken genannt, zur Plage werden.

Durch die Überflutungen am Bodensee, an Teichen und Bächen sowie die nun steigenden Wassertemperaturen hätten die Mücken beste Voraussetzungen, so Bretthauer. Er rechnet damit, dass in den kommenden Tagen zahlreiche Larven schlüpfen werden.

Bewohner in Kressbronn berichten von großen Mückenschwärmen

Von einer regelrechten Plage berichten bereits Bewohner in Kressbronn im Bodenseekreis. Dort seien seit dem Wochenende große Mückenschwärme unterwegs. Zuletzt wurde aus Karlsruhe am Oberrhein bekannt, dass sich dort Mücken explosionsartig verbreitet haben.

Mückenexperte Rainer Bretthauer rät, bei einem Stich nicht zu kratzen. Das mache den Juckreiz noch schlimmer. Stattdessen helfe es besser, den Stich zu kühlen.