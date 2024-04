Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

6:38 Uhr Tennis: Maria unterliegt in Stuttgart Schlechte Nachrichten für alle Fans der gelben Filzkugel: Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Sandplatz-Tennis-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die favorisierte Belgierin Elise Mertens verlor die 36-Jährige aus Bad Saulgau gestern mit 1:6, 6:4, 0:6. Ihr sei so kurz nach dem Billie-Jean-King-Cup-Wochenende die Kraft ausgegangen, erklärte Maria nach ihrem Ausscheiden: "Ich war am Ende müde." Sendung am Mi. , 17.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:28 Uhr Lagerhallen abgebrannt - Millionenschaden vermutet Zwei Lagerhallen mit Wohnwagen und anderen Fahrzeugen sind gestern Nachmittag in Keltern (Enzkreis) in Brand geraten. Laut Polizei wurden die Hallen sowie alle darin befindlichen Fahrzeuge und Gegenstände durch das Feuer vollständig zerstört. Rund zwölf Wohnwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, knapp 2.000 Heuballen sowie die PV-Anlagen auf den Dächern sind abgebrannt. Es sei von einem Millionenschaden auszugehen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte, dritte Lagerhalle verhindern und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen aber nicht vor. Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht, insgesamt waren rund 400 Einsatzkräfte mit rund 50 Fahrzeugen im Einsatz.

6:18 Uhr Frau stirbt bei schwerem Unfall auf der A7 Eine 29-jährige Frau ist gestern Nachmittag auf der A7 bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau gegen 16:10 Uhr mit ihrem Kleinlastwagen auf der A7 in südlicher Richtung unterwegs, als sie auf Höhe Fichtenau-Krettenbach (Kreis Schwäbisch Hall) ungebremst auf einen im Stau stehenden Lastwagen auffuhr. Der Stau hatte sich aufgrund einer Baustelle gebildet. Durch den Aufprall erlitt die 29-Jährige tödliche Verletzungen, der 55-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Wegen des Unfalls blieb die A7 in Fahrtrichtung Ulm ab der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau bis ca. 19:15 Uhr voll gesperrt.

6:15 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg - kalt, stürmisch und regnerisch In Baden-Württemberg herrscht typisches Aprilwetter. Nach dem sommerlichen Wochenende ist es jetzt herbstlich kalt, stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen steigen heute auf höchstens 12 Grad. Dabei ist es meist bewölkt mit Regen- und Graupelschauern. In höheren Lagen ab 700 Metern fällt sogar Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte auf den Straßen, vor allem in den Hochlagen des Schwarzwalds wie auf der Schwarzwaldhochstraße. In den kommenden Tagen soll es leider so ungemütlich weitergehen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,3 MB | MP4)

6:10 Uhr Länderübergreifender Fahndungs- und Sicherheitstag Baden-Württemberg beteiligt sich heute an einem länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag. Gemeinsam mit der Polizei aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen Kontroll- und Fahndungsaktionen durchgeführt werden. Zum siebten Mal werden Landes- und Bundespolizei, Beamte des Zoll und der Steuerfahndung und der Verwaltungen in Baden-Württemberg an der Aktion teilnehmen. Es wird unter anderem Kontrollstellen an Straßen und Autobahnen geben. In diesem Jahr will man sich primär auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität konzentrieren.

6:02 Uhr Polizeieinsatz nach WFV-Pokalspiel zwischen SSV Reutlingen und VfR Aalen Richtig zur Sache ging es gestern beim WFV-Pokalspiel des SSV Reutlingen gegen den VfR Aalen - leider nicht nur in sportlicher Hinsicht: Laut Polizei hatten nach der 0:3-Niederlage für Reutlingen bis zu 30 gewaltbereite und größtenteils vermummte Anhänger der Heimmannschaft gezielt eine körperliche Konfrontation mit einem Teil der gegnerischen Fanszene gesucht. Dabei sei es zu einem kurzen Tumult mit einzelnen, handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen. In der Folge habe die Polizei immer wieder mit körperlichem Einsatz gegen die aggressiven, rivalisierenden Gruppierungen vorgehen müssen, um diese auseinander zu drängen. Dabei seien vereinzelt auch Schlagstock und Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Die einschreitenden Einsatzkräfte seien aus einer der Reutlinger Fanszene zuzurechnenden Gruppierung heraus mit Flaschen und Steinen beworfen worden - verletzt wurde zum Glück niemand. Stuttgart Fußball | Verbandspokal Packender Pokalfight: SSV Ulm schaltet die Stuttgarter Kickers aus Der SSV Ulm steht im Halbfinale des WFV-Pokals. Für den Erfolg musste der Drittliga-Spitzenreiter bei den Stuttgarter Kickers ein hartes Stück Arbeit verrichten. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Mi. , 17.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg