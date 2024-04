per Mail teilen

Eine Frau aus Lauffen soll ihr neugeborenes Baby aus einem Fenster geworfen haben - weil sie wohl andere Lebenspläne hatte. Am Mittwoch beginnt der Prozess in Heilbronn.

Vor dem Landgericht Heilbronn steht am Mittwoch eine junge Frau aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Im September 2023 soll sie ihr Baby einen Tag nach der Geburt aus einem Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock geworfen haben. Das Baby starb. Angeklagt ist sie wegen Mordes, da ein niedriger Beweggrund angenommen wird - also ein Mordmerkmal.

Tat schon vor der Geburt geplant?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau die Tat schon vor der Geburt geplant hat. Sie soll nicht bereit gewesen sein, ihre Lebenspläne und ihre Karriere für das Kind aufzugeben. Deshalb ist die Frau wegen Mordes angeklagt. Die Anklage geht von stabilen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Frau aus. Die heute 28-Jährige sitzt seit September vergangene Jahres in Untersuchungshaft.

In dieser Wohnanlage in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) soll die jetzt 28-jährige Angeklagte im September 2023 ihr Neugeborenes aus dem Fenster geworfen haben. SWR

Nachbarn schockiert

Eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte, berichtete dem SWR, dass in der Wohnanlage eigentlich alles sehr ruhig und idyllisch sei. Zwar sei ein großes Polizeiaufgebot vor Ort gewesen, allerdings habe sie erst aus der Presse erfahren, was passiert sein soll. Das habe sie schockiert. Die Angeklagte selbst habe sie aber nicht gekannt, in der Wohnanlage sei alles sehr anonym.